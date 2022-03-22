City of Duncanville Ordinances 1794R, 2416, 2424 * 2425

CITY OF DUNCANVILLE – ORDINANCES
WITH PENALTIES
March 14, 2022
ORDINANCE 1794R
AN ORDINANCE OF THE CITY OF DUNCANVILLE, TEXAS, AMENDING THE CODE OF ORDINANCES OF THE CITY OF DUNCANVILLE, TEXAS, BY REPEALING CHAPTER 12, “MISCELLANEOUS OFFENSES AND PROVISIONS,” BY ADDING AN AMENDING ARTICLE 1 ‘IN GENERAL’, SECTION 12-3 ‘LOUD AND RAUCOUS NOISE’ IN ITS ENTIRETY AND REPLACING IT WITH NEW SECTION 12-3 ‘LOUD AND RAUCOUS NOISE’; PROVIDING A REPEALING CLAUSE; PROVIDING FOR A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING A SAVINGS CLAUSE; PROVIDING FOR A PENALTY OF FINE NOT TO EXCEED THE SUM OF TWO THOUSAND DOLLARS ($2,000.00); AND PROVIDING FOR AN EFFECTIVE DATE. (February 1, 2022)
ORDINANCE 2416
AN ORDINANCE OF THE CITY OF DUNCANVILLE, TEXAS, AMENDING THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND MAP, AS HERETOFORE AMENDED, BY AMENDING THE EXISTING LOCAL OFFICE/RETAIL DISTRICT “LOR” TO GRANT A SPECIFIC USE PERMIT TO ALLOW FOR DRIVE-THRU ON THE SFW-FAIR NORTH ADDITION, BLOCK A, LOT 1, APPROXIMATELY 1.87 ACRES, MORE COMMONLY KNOWN AS 511 EAST CAMP WISDOM ROAD, CITY OF DUNCANVILLE, DALLAS COUNTY, TEXAS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN EXHIBIT “A” ATTACHED HERETO AD INCORPORATED HEREIN; PROVIDING FOR SPECIAL CONDITIONS; PROVIDING A REPEALING CLAUSE; PROVIDING A SAVINGS CLAUSE; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING A PENALTY OF FINE NOT TO EXCEED THE SUM OF TWO THOUSAND DOLLARS ($2,000.00) FOR EACH OFFENSE; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. (February 1, 2022)
ORDINANCE 2424
AN ORDINANCE OF THE CITY OF DUNCANVILLE, TEXAS, AMENDING THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND MAP, AS HERETOFORE AMENDED, BY AMENDING THE EXISTING SINGLE FAMILY RESIDENTIAL “SF-13” DISTRICT ZONING TO INCLUDE A SPECIFIC USE PERMIT “SUP” FOR A CARPORT ON GREEN HILLS, 4TH INST, 3RD SECTION, BLOCK 7, LOT 26, MORE COMMONLY KNOWN AS 1326 MEADOW GREEN, DUNCANVILLE, DALLAS COUNTY, TEXAS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN EXHIBIT “A” ATTACHED HERETO AND INCORPORATED HEREIN; PROVIDING FOR THE APPROVAL OF THE CONCEPTUAL SITE PLAN WHICH IS ATTACHED HERETO AND INCORPORATED HEREIN AS EXHIBIT “B”; PROVIDING FOR SPECIAL CONDITIONS; PROVIDING A REPEALING CLAUSE; PROVIDING A SAVINGS CLAUSE; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING A PENALTY OF FINE NOT TO EXCEED THE SUM OF TWO THOUSAND DOLLARS ($2,000.00) FOR EACH OFFENSE; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. (February 1, 2022)
ORDINANCE 2425
AN ORDINANCE OF THE CITY OF DUNCANVILLE, TEXAS, AMENDING THE COMPREHENSIVE ZONING ORDINANCE AND MAP, AS HERETOFORE AMENDED, BY AMENDING THE EXISTING NEIGHBORHOOD OFFICE/RETAIL “NOR” DISTRICT ZONING TO INCLUDE A PLANNED DEVELOPMENT “PD” ON AMG MERRILL, ABSTRACT 884, PAGE 106, TR 15, MORE COMMONLY KNOWN AS 400 E CENTER STREET, DUNCANVILLE, DALLAS COUNTY, TEXAS, AND BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN EXHIBIT “A” ATTACHED HERETO AND INCORPORATED HEREIN; PROVIDING FOR THE APPROVAL OF THE DEVELOPMENT PLAN WHICH IS ATTACHED HERETO AND INCORPORATED HEREIN AS EXHIBIT “B”; PROVIDING FOR SPECIAL CONDITIONS; PROVIDING A REPEALING CLAUSE; PROVIDING A SAVINGS CLAUSE; PROVIDING A SEVERABILITY CLAUSE; PROVIDING A PENALTY OF FINE NOT TO EXCEED THE SUM OF TWO THOUSAND DOLLARS ($2,000.00) FOR EACH OFFENSE; AND PROVIDING AN EFFECTIVE DATE. (February 1, 2022)