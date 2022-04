Vehicle Auction Notice May 6

Facebook

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION ON OR AFTER MAY 6,2022 AT 10:00 A.M. THE AUCTION SITE IS JD NEWELL AUCTIONEERS TX LIC# 9333, 6860 E I30 ROYSE CITY, TX 75189. VEHICLES WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION MONDAY THRU WEDNESDAY 12P-3PM. BIDDING WILL BE AVAILABLE AT JDNEWELL.COM. ALL SALES ARE FINAL TO THE HIGHEST BIDDER ON AS OR WHERE IS BASIS. ALL UNITS MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE LOCATION WHERE THE VEHICLES ARE HELD. SALES CAN BE PAID WITH CREDIT/DEBIT CARDS,CASHIERS CHECKS, AND MONEY ORDERS MADE PAYABLE TO JD NEWELL AUCTIONEERS WITH PROPER IDENTIFICATION. NO DRAFTS. DOCUMENTATION FOR THE RECIEPT OF A TITLE WILL BE PROVIDED FOR EACH VEHICLE. A $200 DEPOSIT MAY BE REQUIRED.

# Year Make & Model Vin #

1. 2008 CADILLAC 4 DR 1G6KD57958U134119

2. 2008 NISSAN 4 DR 3N1AB61E68L645135

3. 2006 HONDA MC JH2SC51066M401556

4. 2001 CHEVROLET LL 1GNEC13T91R101700

5. 2014 DODGE 4 DR 2C3CDXHG9EH267396

6. 2005 CHEVROLET LL 1GNEC13V55R263086

7. 2012 TOYOTA 4 DR 4T4BF1FK6CR185885

8. 2015 FORD 4 DR 3FADP4EJ3FM211212

9. 2003 HONDA LL 2HKYF18403H527025

10. 2014 FORD 4 DR 1FADP3F26EL451209

11. 2002 FORD LL 1FMZU62E42UB01430

12. 2006 VOLVO 4 DR YV1MS382062190893

13. 2000 TOYOTA 4 DR 4T1BF28B3YU068382

14. 2016 VOLKSWAGON 4 DR 3VWD17AJ1GM337201

15. 2008 HONDA 4 DR 1HGCP26848A005730

16. 1999 CHEVROLET LL 1GBEC16R8XJ524644

17. 2006 PONTIAC 4 DR 1G2ZM551864275986

18. 2003 FORD PK 1FTRW07633KC51202

19. 2005 FORD LL 1FMPU17545LB08343

20. 2017 NISSAN 4 DR 3N1AB7AP3HL638635

21. 2005 VOLVO 4 DR YV1RS592552443284

22. 1999 BUICK 4 DR 1G4HP52K9XH503222

23. 2008 DODGE 4 DR 2B3KA43G78H234523

24. 2007 HONDA LL JHLRE38757C077079

25. 2003 FORD 4 DR 1FAFP55243G215587

26. 2011 MITSUBISHI 4 DR 4A32B2FF5BE022816

27. 2012 CHEVROLET CG 1GCWGFCA1C1198597

28. 2016 HYUNDAI 4 DR 5NPE34AF5GH325649

29. 2009 NISSAN 4 DR 1N4CL21E79C191587

30. 2000 CHEVROLET 2 DR 2G1WX12K1Y9259049

31. 1992 FORD VN 1FTFE24Y2NHA96830

32. 1999 TOYOTA 4 DR 4T1BG22K2XU541418

33. 2000 FORD 2 DR 1FAFP4045YF126644

34. 2007 CHEVROLET CP 1G1AK18F077303089

35. 2005 CHEVROLET 4 DR 1G1ZS52FX5F222476

36. 2003 FORD LL 1FMZU67E23UB19404

37. 2005 CHRYSLER LL 2C4GM68405R331350

38. 2010 AUDI LL WA1LYAFEXAD001384

39. 2005 GMC PK 2GTEC13T851284806

40. 2002 DODGE PK 1D7HA18N02S683384

41. 2000 JEEP 4 DR 1J4FT48S2YL208822