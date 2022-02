24 Hour Wrecker Service Auction Notice

Facebook

Public Notice

24 Hour Wrecker Service Inc.

Notice VSF 0514204

2/23/27

“The following vehicles will be sold at public auction on Thursday, 3-7-22” if not released to register owners. Any announcements made the day of sale supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at “www.jdnewell.com. If you have any questions,” “please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m.”

“The public is welcome. Year/make, VIN, Tag. ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.”

Vehicle VIN

1985 Chevrolet Monte Carlo 1G1GZ37G6FR100061

1999 Toyota RAV4 JT3HP10V4X7145161

2000 Lincoln Town Car 1LNHM81W1YY871085

2000 NISSAN Maxima JN1CA31D2YT539567

2001 Chevrolet S10 1GCCS14561K101732

2001 Chevrolet Silverado 2GCEC19V911203623

2001 Ford Escape 1FMYU02111KF63184

2002 Chrysler 300 2C3HE66G72H104287

2002 GMC Sierra 1GTGC24U92Z180771

2003 Ram 1500 1D7HA18N43S237420

2003 Honda Pilot 2HKYF18653H536482

2004 Chevrolet Trailblazer 1GNDS13S542307020

2004 Lincoln Town Car 1LNHM83W44Y664861

2005 Chevrolet Avalanche 3GNEC12Z75G257164

2005 Chevrolet Monte Carlo 2G1WW12E659192330

2005 Dodge Durango 1D4HD38N05F573285

2005 Hyundai Sonata KMHWF35H65A108998

2006 Acura RL JH4KB16576C009991

2006 Volkswagen Passat WVWEK73C36P066590

2007 Ford F150 1FTRF12257KC23630

2007 Volvo Xc90 YV4CZ852371382957

2008 Chevrolet Impala 2G1WT55K689239605

2009 NISSAN Altima 1N4AL24E79C179782

2009 Volkswagen Jetta 3VWJM71K99M123482

2009 Volkswagen Routan 2V8HW44169R550547

2010 Chevrolet Traverse 1GNLREED8AJ208447

2011 Honda Civic 2HGFA1F60BH514455

2011 Kia Optima KNAGR4A61B5132153

2011 Mazda Mazda3i JM1BL1UF6B1429046

2012 Hyundai Elantra KMHDH4AEXCU390433

2012 Mitsubishi Lancer JA32V2FW2CU031750

2012 NISSAN Altima 1N4AL2AP5CN482366

2014 NISSAN Titan 1N6BA0ED8EN512646

2015 Chevrolet Sonic 1G1JC5SH2F4216597

2015 Dodge Charger 2C3CDXBG7FH731425

2016 Wabash National 1JJV532D3GL956453

2018 Kia Optima 5XXGT4L31JG230617

2018 Wabash National 1JJV532DXKL157875

2019 Kia Sorento 5 XYPG4A52KG559364

2020 (BLACK) L0WHDN10XL1002018