Auction Notice Thursday 4-11-22

24 Hour Wrecker Service Public Notice VSF 0514204

The following vehicles will be sold at public auction on Thursday, 4-11-22 if not released to register owners. Any announcements made the day of sale supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at www.jdnewell.com. If you have any questions, please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m. 24HR 3/23/27

The public is welcome.

ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.

Year/make,Vehicle VIN

1997 Toyota 4Runner JT3GN87R2V0037534

2000 Toyota Avalon 4T1BF28B6YU105926

2001 Buick Century 2G4WS52J111320078

2001 Buick Park 1G4CW54K114213159

2002 Chevrolet Tahoe 1GNEC13Z22R161646

2002 Ford Crown Victoria 2FAFP73W02X112533

2002 Jeep Grand Cherokee 1J4GX48S92C288491

2002 Mercedes-Benz S500 WDBNG75J82A233910

2003 Ford Focus 1FAFP34P33W187840

2004 Chevrolet Trailblazer 1GNDS13S842378552

2005 Chevrolet Impala 2G1WF52E859353798

2005 Dodge Ram 1500 1D7HA18N15S357680

2006 Chrysler 300 2C3KA43R56H298626

2006 Fontaine Trailer 13N14830561532586

2006 NISSAN Maxima 1N4BA41E16C814131

2006 Scion tC JTKDE177360088474

2007 Cadillac STS 1G6DC67A670115564

2007 Dodge Charger 2B3KA43G37H796661

2007 Ford Ranger 1FTYR14UX7PA21063

2007 Mazda Mazda6i 1YVHP80C475M45713

2007 NISSAN Altima 1N4AL21EX7N423916

2007 Saturn Aura 1G8ZS57N17F270680

2008 Honda Fit JHMGD38458S060009

2008 Hyundai Veracruz KM8NU13C98U031723

2008 Mercury Grand Marquis 2MEFM75V78X656591

2009 Chevrolet Aveo KL1TD56E99B631789

2009 Kia Rio KNADE223296462007

2010 Infiniti G37 JN1CV6AP0AM200824

2011 Kia Forte KNAFW5A30B5400321

2012 Chevrolet Malibu 1G1ZC5E04CF114825

2014 NISSAN Altima 1N4AL3AP3EC186525

2014 NISSAN Altima 1N4AL3AP2EN337794

2015 Harley-Davidson 1HD1KHM1XFB653382

2015 Ram Ram 3C63R3GL7FG535472

2016 Ford Focus 1FADP3K29GL326701

2016 Kenworth Construct 1XKYDP9X2GJ476128

2017 Suzuki Gsx JS1GN7FA8H2100804

2017 vanguard 5V8VC5325HM70903

2018 Chevrolet Silverado 3GCPCREC8JG111728

2018 Honda Civic 2HGFC2F57JH591314

Chevrolet Silverado (truck bed only)

Utility Trailer 1UYVS2536EI832219