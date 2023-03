Auction Notice-24 Hour Wrecker Service Public Notice VSF 0514204

Facebook

Public Notice – 24 Hour Wrecker Serv

24 Hour Wrecker Service Public Notice VSF 0514204

24 Hr – 3/29-31- 120L

The following vehicles will be sold at public auction on Monday 4/10/2023 if not released to register owners. Any announcements made the day of sale supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at www.jdnewell.com. If you have any questions, please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m.

The public is welcome. Year/make, VIN, Tag. ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.

Vehicle VIN

2000 Toyota Avalon 4T1BF28B9YU038075

2000 Wabash 30489

2002 Chevrolet Malibu 1G1NE52J42M586474

2005 Chevrolet Silverado 1GCHC23U25F808214

2005 Ford F250 1FTSX21535EA43428

2006 Ford F150 1FTRF12276NB81782

2007 Dodge Ram 1D7HA18K57J550011

2007 Lexus Ls JTHGL46F475017792

2007 Toyota Camry 4T4BE46K67R006559

2009 Chevrolet Aveo KL1TG66EX9B622094

2009 Mercury Mariner 4M2CU87G89KJ08882

2009 NISSAN Versa 3N1BC13E99L466767

2009 Pontiac G6 1G2ZM577294200903

2010 Dodge Charger 2B3CA3CV2AH185928

2010 Ford Fusion 3FAHP0HAXAR255581

2010 Honda Civic 2HGFA1F65AH519164

2011 Audi A8 WAURVAFD2BN012419

2011 Chevrolet 3GNBACFU0BS501605

2011 Ford Edge 2FMDK3KC3BBB22062

2013 Lincoln MKS 1LNHL9DK4DG604315

2014 Dodge Charger 2C3CDXBG4EH280937

2014 NISSAN Rogue JN8AS5MT8EW617509

2015 BMW X1 WBAVL1C50FVY40136

2016 Chrysler 200 1C3CCCAB8GN116229

2016 Freightliner Cascadia 3AKJGLBG9GSHN2704

2016 Peterbilt Conventional 1XPBDP9XXGD340294

2017 Infiniti Q60 JN1EV7EK1HM360203

CAR HAULER 032809903280417NE