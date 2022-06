J&N Wrecker Auction Notice

Facebook

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION ON OR AFTER JUNE 24,2022 AT 10:00 A.M. THE AUCTION SITE IS JD NEWELL AUCTIONEERS TX LIC# 9333, 6860 E I30 ROYSE CITY, TX 75189. VEHICLES WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION MONDAY THRU WEDNESDAY 12P-3PM. BIDDING WILL BE AVAILABLE AT JDNEWELL.COM. ALL SALES ARE FINAL TO THE HIGHEST BIDDER ON AS OR WHERE IS BASIS. ALL UNITS MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE LOCATION WHERE THE VEHICLES ARE HELD. SALES CAN BE PAID WITH CREDIT/DEBIT CARDS,CASHIERS CHECKS, AND MONEY ORDERS MADE PAYABLE TO JD NEWELL AUCTIONEERS WITH PROPER IDENTIFICATION. NO DRAFTS. DOCUMENTATION FOR THE RECIEPT OF A TITLE WILL BE PROVIDED FOR EACH VEHICLE. A $200 DEPOSIT MAY BE REQUIRED. J&N 6/10/17

# Year Make & Model Vin #

1. 2005 GMC LL 1GKEC13T15R139554

2. 2010 FORD 4 DR 1FAHP3FN5AW274009

3. 2006 JEEP LL 1J4GK48K36W107209

4. 2013 NISSAN 4 DR 3N1AB7AP7DL696306

5. 2003 FORD 2H 3FAFP31353R166573

6. 2004 MERCEDES 4 DR WDBRF64J04F539957

7. 1998 JEEP LL 1J4GX48Y3WC311743

8. 2011 VOLKSWAGON 4 DR 3VWDZ7AJ5BM322914

9. 1991 HONDA 2H JHMED9368MS004126

10. 2011 NISSAN 4 DR 1N4AL2AP9BN409192

11. 1997 ACURA 2 DR 19UYA2255VL009918

12. 1992 CHEVROLET PK 2GCEC19K3N1139784

13. 2008 NISSAN 4 DR 3N1AB61E38L718185

14. 2003 CHEVROLET 2 DR 2G1WX15K439170175

15. 2006 FORD PK 1FTPW12V76KC78225

16. 2006 CHEVROLET 4 DR 1G1ZT53806F141386

17. 2007 FORD 4 DR 3FAHP07157R142521

18. 2011 DODGE 4 DR 1B3BD4FBXBN508139

19. 2018 KIA 4 DR 3KPFK4A7XJE238731

20. 2004 SATURN LL 5GZCZ53464S886378

21. 2005 MAZDA 4 DR 1YVHP80D755M33139

22. 2014 KIA 4 DR KNAFK4A65E5175897

23. 2004 DODGE VN 1D4GP45R74B553881

24. 2021 NISSAN 4 DR 3N1CN8DVXML911631

25. 2003 MAZDA 4 DR JM1BJ225531169598

26. 2011 CHRYSLER 4 DR 1C3BC1FB3BN536269

27. 2003 CADILLAC 4 DR 1G6DM57N430120573

28. 2012 MITSUBISHI 4 DR 4A32B2FF0CE017220

29. 2005 FORD PK 1FTYR44EX5PA65796

30. 2006 MERCURY LL 4M2CU56126DJ08677

31. 2002 SATURN 4 DR 1G8JU54F32Y557567

32. 2013 CHEVROLET 4 DR 1G1PC5SB7D7301064

33. 2011 NISSAN 4 DR 1N4AL2APXBN467991

34. 2012 NISSAN 4DR 1N4AL2AP8CN439530

35. 2014 VOLKSWAGON 4 DR 3VWD17AJ8EM409220

36. 2011 NISSAN 4H 3N1BC1CP8BL513746

37. 2008 KIA LL KNDJD735385810634