Auction Notice APRIL 21, 2023

Facebook

Twitter

Pinterest

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION ON OR AFTER APRIL 21, 2023 AT 10:00 A.M. THE AUCTION SITE IS JD NEWELL AUCTIONEERS TX LIC# 9333, 6860 E I30 ROYSE CITY, TX 75189. VEHICLES WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION MONDAY THRU WEDNESDAY 12P-3PM. BIDDING WILL BE AVAILABLE AT JDNEWELL.COM. ALL SALES ARE FINAL TO THE HIGHEST BIDDER ON AS OR WHERE IS BASIS. ALL UNITS MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE LOCATION WHERE THE VEHICLES ARE HELD. SALES CAN BE PAID WITH CREDIT/DEBIT CARDS, CASHIERS CHECKS, AND MONEY ORDERS MADE PAYABLE TO JD NEWELL AUCTIONEERS WITH PROPER IDENTIFICATION. NO DRAFTS. DOCUMENTATION FOR THE RECIEPT OF A TITLE WILL BE PROVIDED FOR EACH VEHICLE. A $200 DEPOSIT MAY BE REQUIRED. JN4/7-14 141L

# Year Make & Model Vin #

1. 2022 CHEVROLET 4H 1G1FY6S02N4107837

2. 2002 HYUNDAI 4 DR KMHDN45D32U368346

3. 2020 CHEVROLET 4 DR 1G1ZD5ST1LF107956

4. 2004 FORD PK 1FTPX02544KB30585

5. 2004 FORD PK 2FTRX172X4CA85377

6. 2008 BMW LL 5UXFE83508L098070

7. 2009 DODGE 4 DR 2B3KA43D99H505945

8. 2006 PONTIAC 4 DR 1G2ZH558264139466

9. 2015 INFINITI LL JN8CS1MU7FM381779

10. 2010 HONDA 4 DR 19XFA1F87AE010477

11. 2016 VOVLO 4 DR YV126MFJ5G2405391

12. 2014 NISSAN 4 DR 3N1AB7APXEY277340

13. 2008 PONTIAC 4 DR 1G2ZH57N184172920

14. 2004 HONDA 4 DR 1HGCM56864A099338

15. 2008 HONDA 2 DR 1HGCS22818A000554

16. 2020 KAWASAKI MC ML5EREL10LDA14472

17. 2018 DODGE 4 DR 2C3CDXBG6JH312345

18. 2006 MERCURY LL 4M2EU48866ZJ05555

19. 2012 CHRYSLER 4 DR 2C3CCADT9CH224502

20. 2000 FORD 4 DR 1FAFP55S6YA258564

21. 2009 FORD LL 1FMEU64EX9UA19885

22. 2002 HONDA 4 DR JHMCG567X2C012621

23. 2000 NISSAN 4 DR JN1CA31D5YT768681

24. 2004 HONDA 4 DR 1HGCM563X4A080134

25. 2008 HONDA LL JHLRE38748C038582

26. 2009 INTERNATIONAL TRK 2HSCUAPR59C100894

27. 2003 INFINITI CP JNKCV54E23M202108

28. 2014 INTERNATIONAL TRK 3HSDJSNR2EN795348

29. 2010 KIA LL KNDMG4C37A6357894

30. 2013 CHEVROLET LL 2GNALDEK6D6382567

31. 2014 CAN AM MV 3JBPGCP11EJ000107

32. 1995 CHEVROLET VN 1GCEG25K2SF111947

33. 2008 FORD TRK 1FDXW46R18EE55766

34. 2005 ACURA 2H JH4DC54855S006196

35. 2015 FORD 4H 1FADP3K23FL327017

36. 1997 HONDA CP 1HGEJ8246VL087539