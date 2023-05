Auction Notice J&N Wrecker

Facebook

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION ON OR AFTER APRIL 21, 2023 AT 10:00 A.M. THE AUCTION SITE IS JD NEWELL AUCTIONEERS TX LIC# 9333, 6860 E I30 ROYSE CITY, TX 75189. VEHICLES WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION MONDAY THRU WEDNESDAY 12P-3PM. BIDDING WILL BE AVAILABLE AT JDNEWELL.COM. ALL SALES ARE FINAL TO THE HIGHEST BIDDER ON AS OR WHERE IS BASIS. ALL UNITS MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE LOCATION WHERE THE VEHICLES ARE HELD. SALES CAN BE PAID WITH CREDIT/DEBIT CARDS, CASHIERS CHECKS, AND MONEY ORDERS MADE PAYABLE TO JD NEWELL AUCTIONEERS WITH PROPER IDENTIFICATION. NO DRAFTS. DOCUMENTATION FOR THE RECIEPT OF A TITLE WILL BE PROVIDED FOR EACH VEHICLE. A $200 DEPOSIT MAY BE REQUIRED. J&N – 5/19-26

# Year Make & Model Vin #

1. 2004 CHEVROLET 4 DR 2G1WF52E749451347

2. 2008 INFINITI 4 DR JNKBV61EX8M202287

3. 2003 CHEVROLET PK 1GCEC14X53Z175967

4. 2010 CHRYSLER VN 2A4RR5D16AR501960

5. 2017 HYUNDAI 4 DR KMHC75LCXHU054157

6. 2008 CHEVROLET 4 DR 2G1WT58KX81240363

7. 1985 OLDSMOBILE 2 DR 1G3GM47Y1FR392383

8. 2021 RAM PK 1C6RREBT2MN814927

9. 1999 CHEVROLET VN 1GBFG15M3X1022848

10. 2015 TOYOTA PK 5TFFY5F18FX181574

11. 2012 VOLVO 4 DR YV1622FS8C2054335

12. 1999 CHEVROLET PK 1GCGC24U9XE232656

13. 2005 HONDA 4 DR 2HGES16465H621487

14. 2005 PONTIAC 4 DR 1G2HX52K45U235130

15. 2008 CADILLAC LL 1GYEE637480150721

16. 2007 TOYOTA 4 DR 4T1BK36B47U200813

17. 2003 CHEVROLET VN 1GCHG39U031225121

18. 2010 HONDA 4 DR 1HGCP2F86AA197495

19. 2008 BMW 4 DR WBANW13548CZ71866

20. 2005 CHEVROLET LL 1GNEC16Z15J151950

21. 2017 NISSAN 4 DR 3N1AB7AP6HY277162

22. 2013 NISSAN 4 DR 1N4AA5AP2DC847882

23. 2006 NISSAN PK 1N6BA06AX6N559358

24. 2010 TOYOTA 4 DR 1NXBU4EE8AZ305986

25. 2009 YAMAHA MC JYAVN01E59A004730

26. 1999 CHEVROLET VN 1GCGG25R2X1065966

27. 2007 FORD LL 1FMFK19557LA97158

28. 2012 DODGE PK 3C6TD5CT0CG114558

29. 2017 TOYOTA CP JF1ZNAA1XH8710841

30. 2003 TOYOTA VN 4T3ZF13C43U509252

31. 2012 KIA 2 DR KNAFW6A36C5528103

32. 2013 CHRYSLER 4 DR 1C3CCBBB7DN765573

33. 2009 HD MC 1HD1FC4159Y641777