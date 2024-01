24 Hour Auction Notice

Facebook

Public Notice – 24 Hour Wrecker Serv24 Hour Wrecker Service Inc.

24 Hour Wrecker Service Public Notice VSF 0514204To Paper 1/15/2024

The following vehicles will be sold at public auction on Monday 1/29/2024

if not released to register owners. Any announcements made the day of sale

supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at

“www.jdnewell.com. If you have any questions,”

“please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m.”

“The public is welcome. Year/make, VIN, Tag. ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.”

VehicleVIN

1997 Honda Civic 1HGEJ8248VL136093

1998 Chevrolet C1500 1GCEC19W2WE231584

1998 Ford Crown Victoria 2FAFP73W2WX172027

1998 Ford F150 1FTZX1764WKA64980

1999 Ford Taurus 1FAFP58U7XA257466

1999 Mitsubishi 3000 JA3AM84J6XY000508

2000 Ford Expedition 1FMRU17L5YLA51517

2003 Buick Regal 2G4WB52K031260743

2003 NISSAN Murano JN8AZ08T23W121384

2004 Dodge Durango 1D4HD48N54F229410

2004 Honda Accord 1HGCM66374A013965

2004 Toyota Corolla JTDBR32E342041080

2005 Chrysler Pacifica 2C4GM684X5R474628

2005 Chrysler Sebring 1C3EL46J65N585914

2006 Mazda Tribute4F2YZ02Z26KM29268

2006 Mercury Grand Marquis 2MEFM75V66X644123

2007 Chevrolet Colorado 1GCCS13EX78232833

2007 Chevrolet Impala 2G1WT58KX79183419

2007 Chevrolet Tahoe 1GNFC13C07R401008

2007 Chevrolet Uplander 1GNDV33177D166194

2007 Kia Spectra KNAFE121275447365

2007 Mazda Mazda3i JM1BK12F971615595

2008 Cadillac DTS 1G6KD57Y98U134583

2008 Ford Focus 1FAHP35N28W279258

2009 Chevrolet Cobalt 1G1AT18H697194297

2009 Honda Accord 1HGCP26889A097247

2010 Ford Edge 2FMDK3GC4ABB55515

2010 Kia Forte KNAFU4A22A5849151

2010 Toyota Corolla 2T1BU4EE6AC197479

2011 NISSAN Quest JN8AE2KP5B9012742

2012 Ford Escape 1FMCU0DG8CKA43739

2012 NISSAN Juke JN8AF5MV5CT121491

2013 Dodge Charger 2C3CDXCT7DH716576

2013 Hyundai Sonata 5NPEC4AC7DH794596

2013 Lincoln Mkz 3LN6L2LU5DR829062

2014 NISSAN Altima 1N4AL3AP6EN353772

2016 Subaru Legacy 4S3BNAC61G3056019

2017 NISSAN Altima 1N4AL3AP5HC110096

2018 Ford Fusion3FA6P0HD8JR231457

2020 Harley-Davidson Fltrk 1HD1KZF11LB673714

2022 Can-Am Ryker 3JB2HEH20NJ004112