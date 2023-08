24 Hour Wrecker Service Auto Auction Notice 8/28/2023

Facebook

24 Hour Wrecker Service Public Notice

VSF 0514204

8/16-20

The following vehicles will be sold at public auction on Monday 8/28/2023 if not released to register owners. Any announcements made the day of sale supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at “www.jdnewell.com. If you have any questions, please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m.”

“The public is welcome. Year/make, VIN, Tag. ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.”

Vehicle VIN

1999 Chevrolet Tahoe 1GNEC13R8XJ434921

1999 Dodge Ram 3B7HC12Z9XG140825

2001 Toyota Camry 4T1BG22K11U777193

2002 Buick Century 2G4WY55J821251921

2002 Chevrolet Avalanche 3GNEC13T82G161016

2003 Chevrolet TrailBlazer 1GNDS13S932262890

2004 Mercedes-Benz Clk500 WDBTK75G34T028173

2004 Mercury Grand Marquis 2MEFM74W64X669885

2004 Travis Body & Trailer Base 48XF372741003182

2005 Ford F150 Supercrew 1FTPW12535KC86465

2005 Mazda MAZDA3 JM1BK143351299739

2005 Toyota Camry 4T1CE38P25U552046

2007 GMC Envoy 1GKDS13S072290662

2008 Chevrolet Hhr 3GNCA13D98S660998

2008 Honda Accord 1HGCP36888A801015

2009 Dodge Charger 2B3KA43D79H506415

2009 NISSAN Altima 1N4AL21E39N462785

2010 Honda Element 5J6YH2H73AL002201

2010 NISSAN Altima 1N4AL2AP2AN440962

2011 Chrysler 300C 2C3CA6CT2BH594905

2011 Ford Crown Victoria 2FABP7BV4BX107908

2011 Honda Civic 2HGFA1F58BH532287

2011 Hyundai Sonata 5NPEB4AC3BH074907

2014 Acura Ilx 20 Tech 19VDE1F79EE009042

2014 Dodge Challenger 2C3CDYBT9EH196468

2014 Freightliner 3AKJGLBG2ESFS8320

2014 NISSAN Juke JN8AF5MR0ET450914

2015 Kia Soul KNDJP3A52F7787951

2016 Ford Focus 1FADP3F2XGL220929

2018 Chevrolet Cruze 1G1BC5SM1J7205325

2018 Kia Forte 3KPFL4A82JE226143

2018 Maserati ZAM57XSA1J1285007

2019 NISSAN Rogue KNMAT2MT5KP528946

2020 Dodge Challenger 2C3CDZAG5LH143144

2022 Toyota Rav4 2T3W1RFV6NC173802

2023 Jeep Grand Cherokee 1C4RJKAG3P8728967