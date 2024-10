City of Glenn Heights – Dallas County Joint and General Election – November 5, 2024

Facebook

City of Glenn Heights – Dallas County

Ciudad de Glenn Heights – Condado de Dallas

Thành phố Glenn Heights – Hạt Dallas

Joint and General Election – November 5, 2024

Elección conjunta y general – 5 de noviembre de 2024

Cuộc bầu cử chung và tổng tuyển cử – ngày 5 tháng 11 năm 2024

Notice of Joint and General Election/ Aviso de elección conjunta y general/ Thông báo về cuộc bầu cử chung và tổng tuyển cử

Notice of Early Voting and Election Day Polling Location/ Aviso de Votación Anticipada y Lugar de Votación el Día de la Elección/ Thông báo về Địa điểm Bỏ phiếu Sớm và Ngày Bầu cử

To the registered voters of the County of Dallas, Texas, City of Glenn Heights, Texas, having a Joint and General Election for the purpose of electing Council Member Places 1, 3, and 5.

A los votantes registrados del Condado de Dallas, Texas, Ciudad de Glenn Heights, Texas, que tienen una Elección General Conjunta con el propósito de elegir a los Miembros del Consejo para los Lugares 1, 3 y 5.

Gửi tới các cử tri đã đăng ký của Quận Dallas, Texas, Thành phố Glenn Heights, Texas, đang tổ chức Cuộc bầu cử chung và Tổng tuyển cử nhằm mục đích bầu chọn Thành viên Hội đồng Vị trí 1, 3 và 5.

All eligible registered voters in Dallas County, Texas, may vote at the below listed Early Voting Location for the November 5, 2024 Joint and General Election.

Todos los votantes registrados elegibles en el condado de Dallas, Texas, pueden votar en el lugar de votación anticipada que se indica a continuación para las elecciones generales y conjuntas del 5 de noviembre de 2024.

Tất cả các cử tri đã đăng ký đủ điều kiện tại Quận Dallas, Texas, đều có thể bỏ phiếu tại Địa điểm Bỏ phiếu Sớm được liệt kê bên dưới cho Cuộc bầu cử chung và Tổng tuyển cử ngày 5 tháng 11 năm 2024.

Early voting by personal appearance will be conducted at:

La votación adelantada en persona tendrá lugar en:

Bình chọn sớm theo hình thức cá nhân sẽ được tiến hành tại:

Location:/ Ubicación:/ Địa điểm:/

Glenn Heights Community Center, Banquet Room B, 1938-D S Hampton Road, Glenn Heights, TX 75154:

Early Voting – Dates, Times and Locations

Votación Adelantada – Fechas, Horas y Ubicaciones

Bỏ phiếu sớm – Ngày, Thời gian và Địa điểm

October 21, 2024 – October 25, 2024 Monday – Friday 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

21 de octubre de 2024 – 25 de octubre de 2024 lunes – viernes 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

28 tháng 11 năm 2022 – 2 tháng 12 năm 2022 Thứ hai – thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

October 26, 2024 Saturday 7:00 A.M. – 5:00 P.M.

26 de octubre de 2024 Sábado 7:00 A.M. – 5:00 P.M.

Ngày 26 tháng 10 năm 2024 Thứ bảy 7:00 A.M. – 5:00 P.M.

October 27, 2024 Sunday 12:00 P.M. – 6:00 P.M.

27 de octubre de 2024 Domingo 12:00 P.M. – 6:00 P.M.

Ngày 27 tháng 10 năm 2024 Chủ nhật 12:00 P.M. – 6:00 P.M.

October 28, 2024 – November 1, 2024 Monday – Friday 7:00 A.M. – 7:00 P.M.

28 de octubre de 2024 – 1 de noviembre de 2024 lunes – viernes 7:00 A.M. – 7:00 P.M.

Ngày 28 tháng 10 năm 2024 – ngày 1 tháng 11 năm 2024 Thứ hai – thứ Sáu 7:00 A.M. – 7:00 P.M.

Absentee Application (Regular or Federal Postcard) for ballot by mail shall be mailed to: Heider Garcia, Elections Administrator, 1520 Round Table Drive, Dallas, Texas 75247, faxed to: (214) 819-6303, or emailed to evapplications@dallascounty.org. Application for ballot by mail must be received not later than the close of business on Tuesday, November 5, 2024. If applications are faxed or e-mailed, the original application must be received by the Early Voting Clerk no later than the fourth business day after the Clerk received faxed or e-mailed applications.

La solicitud de voto en ausencia (tarjeta postal regular o federal) para boleta por correo se enviará por correo a: Heider García, Administradora de Elecciones, 1520 Round Table Drive, Dallas, Texas 75247, se enviará por fax a: (214) 819-6303 o se enviará por correo electrónico a evapplications@dallascounty. org. La solicitud de boleta por correo debe recibirse a más tardar al cierre de operaciones del martes 5 de noviembre de 2024. Si las solicitudes se envían por fax o correo electrónico, la solicitud original debe ser recibida por el Secretario de Votación Anticipada a más tardar el cuarto día hábil. después de que el Secretario haya recibido las solicitudes enviadas por fax o correo electrónico.

Đơn xin Vắng mặt (Bưu thiếp Thông thường hoặc Liên bang) để xin lá phiếu qua thư sẽ được gửi đến: Heider Garcia, Quản trị viên Bầu cử, 1520 Round Table Drive, Dallas, Texas 75247, fax đến: (214) 819-6303 hoặc gửi email đến evapplications@dallascounty. org. Đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư phải được nhận không muộn hơn giờ kết thúc giờ làm việc vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 11 năm 2024. Nếu đơn đăng ký được gửi qua fax hoặc gửi qua e-mail, đơn đăng ký ban đầu phải được Thư ký Bỏ phiếu Sớm nhận được không muộn hơn ngày làm việc thứ tư sau khi Thư ký nhận được đơn đăng ký bằng fax hoặc email.

Notice is hereby given of state law for acceptable credentials for voting in person. A voter will be required to show one of the seven approved forms of photo identification or voters who do not possess and cannot reasonably obtain one of the seven forms of approved photo ID will be able to execute a Reasonable Impediment Declaration and provide a supporting form of identification.

Por la presente se da aviso de la ley estatal para las credenciales aceptables para votar en persona. Se requerirá que un votante muestre una de las siete formas aprobadas de identificación con fotografía o los votantes que no posean y no puedan razonablemente obtener una de las siete formas de identificación con fotografía aprobadas podrán ejecutar una Declaración de impedimento razonable y proporcionar una forma de respaldo de identificación.

Theo đây, thông báo được đưa ra theo luật tiểu bang về các thông tin xác thực được chấp nhận để đích thân bỏ phiếu. Cử tri sẽ được yêu cầu xuất trình một trong bảy hình thức nhận dạng có ảnh đã được phê duyệt hoặc những cử tri không sở hữu và không thể có được một trong bảy hình thức ID có ảnh đã được phê duyệt một cách hợp lý sẽ có thể thực hiện Tuyên bố về Trở ngại Hợp lý và cung cấp một biểu mẫu hỗ trợ về nhận dạng.

Notice is hereby given that the polling place listed below will be open from 7:00 A.M. to 7:00 P.M. on November 5, 2024.

Por la presente se notifica que el lugar de votación que se detalla a continuación estará abierto de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. el 5 de noviembre de 2024.

Theo đây xin thông báo rằng địa điểm bỏ phiếu được liệt kê bên dưới sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng. đến 7 giờ tối vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.

LOCATION OF VOTE CENTER

UBICACIÓN DEL CENTRO DE VOTACIÓN

VỊ TRÍ TRUNG TÂM VOTE

All eligible registered voters in Dallas County, Texas, may vote at the below listed Election Day Vote Center. (Subject to Change)

Todos los votantes registrados elegibles en el condado de Dallas, Texas, pueden votar en el centro de votación del día de las elecciones que se indica a continuación. (Sujeto a cambios)

Tất cả các cử tri đã đăng ký đủ điều kiện ở Quận Dallas, Texas, có thể bỏ phiếu tại Trung tâm Bỏ phiếu Ngày Bầu cử được liệt kê dưới đây. (Có thể thay đổi)

Location:/ Ubicación:/ Địa điểm:/

Glenn Heights Community Center, Banquet Room B, 1938-D S Hampton Road, Glenn Heights, TX 75154.

For additional information:/ Para informacion adicional:/ Để biết thêm thông tin chi tiết:

City of Glenn Heights: https://www.glennheightstx.gov/230/Elections-Elecciones

Dallas County Elections: https://www.dallascountyvotes.org/

Secretary of State: https://www.votetexas.gov/

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

E0004 Vote Center 1460 Round Table Dr DALLAS 75247

E0017 Sanctuary 4111 Main St ROWLETT 75088

E0021 Brothers & Sisters Ent Foyer 840 Abrams Rd RICHARDSON 75081

E0022 Front and Back Room 3221 Belt Line Rd GARLAND 75044

E0023 Multipurpose Room 907 E Ledbetter Dr DALLAS 75216

E0024 Program Room 3845 N Garland Ave GARLAND 75040

E0025 Small Rm 3081 S Hampton Rd DALLAS 75224

E0029 Auditorium 2922 MLK Jr Blvd DALLAS 75215

E0030 Fellowship Hall 7202 W Northwest Hwy DALLAS 75225

E0036 Lobby 15650 Addison Rd ADDISON 75001

E0038 Vickrey Hall 6707 Royal Ln DALLAS 75230

E0041 Back Mulitpurpose Room 3301 Buckingham Rd GARLAND 75042

E0042 Multipurpose Hall 2180 Old Denton Rd CARROLLTON 75006

E0043 Sanctuary 740 Melrose Dr RICHARDSON 75080

E0045 Foyer 4008 S Polk St DALLAS 75224

E0046 Fellowship Hall 6464 E Lovers Lane DALLAS 75214

E0047 GYM 11881 Schroeder Rd DALLAS 75243

E0048 Banquet Room B 1938-D S Hampton Rd GLENN HEIGHTS 75154

E1022 Auditorium 4100 Cedar Springs Rd DALLAS 75219

E1029 LeCroy Center – R012 9596 Walnut St DALLAS 75243

E1052 Black Box Theater 11221 Lochwood Blvd DALLAS 75218

E1074 Game Room 112 6200 E Grand Ave DALLAS 75223

E1088 Auditorium 6006 Everglade Rd DALLAS 75227

E1096 Community Room 108/109 802 S Buckner Blvd DALLAS 75217

E1116 Multi-Purpose Room 104 2403 Millmar Dr DALLAS 75228

E1301 Event Room 2501 Whitson Way MESQUITE 75150

E1303 G Building, Lobby 3737 Motley Dr MESQUITE 75150

E1708 Conference Room A&B 675 W Walnut St GARLAND 75040

E1723 Program Room 4845 Broadway Blvd GARLAND 75043

E2005 Fellowship Hall 10716 Marsh Ln DALLAS 75229

E2052 Black Box Theater 6990 Belt Line Rd DALLAS 75254

E2060 Auditorium 10045 Audelia Rd DALLAS 75238

Garland Center-Dallas College

South Garland Branch Library

Marsh Lane Baptist Church

Fretz Park Library

Audelia Road Branch Library

Skyline Branch Library

Pleasant Grove Ctr-Dallas College

Harry Stone Recreation Center

Florence Recreation Center

Eastfield Campus-Dallas College

Glenn Heights Community Center

Oak Lawn Branch Library

Richland Campus-Dallas College

Lochwood Branch Library

Samuell Grand Recreation Center

Madinah Masjid of Carrollton

Ministerios Charisma

Oak Gardens Church

St Paul’s Church

Hamilton Park UMC

MLK Jr Branch Library

Northway Christian Church

Addison Conference Centre

Royal Lane Baptist Church

Makkah Masjid (IDEA)

Islamic Association of North Texas

Vietnamese Community Center

For Oak Cliff

North Garland Branch Library

Kiest Recreation Center

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Early Voting Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

Elections Training / Warehouse

Freedom Place Church

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Early Voting Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

E2220 Parlor Room 101 4024 Caruth Blvd DALLAS 75225

E2305 Community Hub 13613 Webb Chapel Rd FARMERS BRANCH 75234

E2307 Building W Lobby 3939 Valley View Ln FARMERS BRANCH 75244

E2407 Meeting Room 150 1700 Keller Springs Rd CARROLLTON 75006

E2604 Meeting Room 401 Cimarron Trl IRVING 75063

E2805 Atrium 255 E Parkway Blvd COPPELL 75019

E2941 Courtroom 3815-B Sachse Rd SACHSE 75048

E3007 ELB-Student Center Main Area 801 Main St DALLAS 75202

E3008 Main Lobby 600 Commerce St DALLAS 75202

E3043 Auditorium 2008 E Kiest Blvd DALLAS 75216

E3064 Banquet Hall Foyer 2020 W Wheatland Rd DALLAS 75232

E3072 Rm M105 3030 N Dallas Ave LANCASTER 75134

E3073 Auditorium 6200 Bonnie View Rd DALLAS 75241

E3106 Bluebonnet Room 310 E Parkerville Rd CEDAR HILL 75104

E3202 Meeting Rms 1-3 201 James Collins Blvd DUNCANVILLE 75116

E3309 Large Room 101 Holley Park Dr MESQUITE 75149

E3408 Meeting Room 4372 Shepherd Ln BALCH SPRINGS 75180

E3500 Council Chambers 127 N Collins Rd SUNNYVALE 75182

E3605 DC3 – Sanctuary 901 N Polk St DESOTO 75115

E3809 Meeting Room 1600 Veterans Memorial Pkwy LANCASTER 75134

E3921 Foyer 702 N Hwy 175 SEAGOVILLE 75159

E3940 Main Room 101 Davidson Plz WILMER 75172

E3950 Council Chambers 321 N Main St HUTCHINS 75141

E4029 Room 141/142 3330 N Hampton Rd DALLAS 75212

E4050 Auditorium 6102 Mountain Creek Pkwy DALLAS 75249

E4064 Large Room 1111 Martindell Ave DALLAS 75211

E4071 Main Lobby 702 E Jefferson Blvd DALLAS 75203

E4081 Area in Lobby/Hallway 3114 Clymer St DALLAS 75212

E4086 Room A 7780 Harry Hines Blvd DALLAS 75235

E4113 E. Bldg., East Foyer 4849 W Illinois Ave DALLAS 75211

E4502 Empower Room 760 Bardin Rd GRAND PRAIRIE 75052

E4514 Ballroom 1 backstage storage 2975 Esplanade Dr GRAND PRAIRIE 75052

Betty Warmack Library

The Summit

Martin Weiss Recreation Center

Oak Cliff Government Center

Jaycee Zaragoza Recreation Center

Grauwyler Park Recreation Center

Mountain View Campus-Dallas College

Seagoville City Hall

Wilmer Community Center

Hutchins City Hall

West Dallas Center-Dallas College

Mountain Creek Library

Lakeside Activity Center

Balch Springs Recreation Center

Sunnyvale Town Hall

Disciple Central Comm Church

Lancaster Veterans Memorial Library

Friendship West Baptist Church

Cedar Valley Campus-Dallas College

Highland Hills Library

A E Sims Cedar Hill Rec Center

Duncanville Library

Coppell Town Center

Sachse City Hall

El Centro Campus-Dallas College

George L Allen Sr Court Building

Paul L Dunbar Library

University Park UMC

Farmers Branch Manske Library

Brookhaven Campus-Dallas College

Josey Ranch Lake Library

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Early Voting Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

E4516 Room 104 1100 N Carrier Pkwy GRAND PRAIRIE 75050

E4528 Classroom in Southwest Wing 4729 S Carrier Pkwy GRAND PRAIRIE 75052

E4607 Main Lobby 825 W Irving Blvd IRVING 75060

E4629 Lobby Breezeway 2700 Finley Rd IRVING 75062

E4633 L137 A/B 5001 N Macarthur Blvd IRVING 75038

E4642 Suite 200 3333 N Macarthur Blvd IRVING 75062

Bear Creek Community Church

North Lake Campus-Dallas College

Irving Arts Center

Crosswinds High School

Our Redeemer Lutheran Church-GP

Irving City Hall

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

V0003 Fitness Room 1116 Hillcrest St MESQUITE 75149

V0005 Parlor 6906 Churchill Way DALLAS 75230

V0012 Auditorium 1919 Stevens Forest Dr DALLAS 75208

V0014 Front and Back Room 3221 Belt Line Rd GARLAND 75044

V0016 Vote Center 1460 Round Table Dr DALLAS 75247

V0018 Banquet Hall 1515 Blake Dr RICHARDSON 75081

V0019 Auditorium 5828 E Mockingbird Ln DALLAS 75206

V0020 Gym / Foyer 902 Shady Ln SEAGOVILLE 75159

V0021 AB Room 16600 Park Hill Dr DALLAS 75248

V0022 Library 12400 Josey Ln FARMERS BRANCH 75234

V0026 The Commons 1350 Bardin Rd GRAND PRAIRIE 75052

V0027 Gym 1520 Blackburn Rd SACHSE 75048

V0030 Hancock Hall 3650 N O’Connor Rd IRVING 75062

V0032 Auditorium 5299 Gus Thomasson Rd MESQUITE 75150

V0034 Entrance Hall 3700 Cheyenne Dr ROWLETT 75088

V0035 Small Gym 615 Metker St IRVING 75062

V0036 Lobby 15650 Addison Rd ADDISON 75001

V0038 Brothers & Sisters Ent Foyer 840 Abrams Rd RICHARDSON 75081

V0039 Large meeting room 4444 W Rochelle Rd IRVING 75062

V0040 Gym, Door 11 531 W Belt Line Rd DESOTO 75115

V0041 Gym 1500 Heritage Blvd GLENN HEIGHTS 75154

V0042 Alpha 5 133 N Riverfront Blvd DALLAS 75207

V0044 Gym 1515 W Beltline Rd CEDAR HILL 75104

V0047 Auditorium 2355 Duncanville Rd DALLAS 75211

V0049 Gymnasium 1601 Camino Lago IRVING 75039

V0050 Fellowship Hall 3918 Crozier St DALLAS 75215

V0051 Auditorium 2922 MLK Jr Blvd DALLAS 75215

V0052 Front Foyer 730 W Muirfield Rd GARLAND 75044

V0053 Room 101 917 Bank St DALLAS 75223

V0054 Auditorium 6245 Shannon Rd MESQUITE 75181

V0055 Fellowship Hall 316 E Shady Grove Rd GRAND PRAIRIE 75050

Abbett Elementary School

Jubilee Park and Community Center

Antioch Worship Center

Rocky Springs Missionary Baptist Ch

Cedar Hill Collegiate High School

Moisés E Molina High School

La Villita Elementary School

Salem Institutional Baptist Church

MLK Jr Branch Library

Islamic Association of North Texas

West Irving Library

Desoto House of Peace & Comm Center

Frank D Moates Elementary School

Frank Crowley Courts Building

Woodhaven Presbyterian Church

Larry G Smith Elementary School

Stephens Elementary School

Albert Farine Elementary School

Addison Conference Centre

Central Elementary School-DISD

Campbell Green Recreation Center

Janie Stark Elementary School

The Woods United Methodist Church

First UMC of Sachse

Rosemont Elem School – Lower Campus

Vietnamese Community Center

Elections Training / Warehouse

MAS Islamic Center of Dallas

Mockingbird Elementary School-DISD

Evans Recreation Center

Churchill Recreation Center

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V0058 Sanctuary 4111 Main St ROWLETT 75088

V0061 Ballroom 1 backstage storage 2975 Esplanade Dr GRAND PRAIRIE 75052

V0062 Multipurpose Room 907 E Ledbetter Dr DALLAS 75216

V0063 Room 1004 1200 Academy Way DESOTO 75115

V0064 Gymnasium 111 E Stark Rd SEAGOVILLE 75159

V0065 Main Sanctuary 128 Burns Dr SEAGOVILLE 75159

V0066 Fellowship Hall 1819 N. Washington Ave DALLAS 75204

V0067 Auditorium 4001 Walnut Hill Ln DALLAS 75229

V0071 Fellowship Hall 4333 Cole Ave DALLAS 75205

V0076 Fellowship Hall 7202 W Northwest Hwy DALLAS 75225

V0079 Vickrey Hall 6707 Royal Ln DALLAS 75230

V0081 Gym 4601 N State Hwy 161 IRVING 75038

V0082 Back Mulitpurpose Room 3301 W Buckingham Rd GARLAND 75042

V0083 Sanctuary 740 Melrose Dr RICHARDSON 75080

V0085 Multipurpose Hall 2180 Old Denton Rd CARROLLTON 75006

V0086 Foyer 4008 S Polk St DALLAS 75224

V0088 Gym 1205 Santa Fe Trail IRVING 75063

V0089 Cafeteria 600 E 6th St IRVING 75060

V0090 Banquet Room B 1938-D S Hampton Rd GLENN HEIGHTS 75154

V1001 RM 114 7001 Fair Oaks Ave DALLAS 75231

V1003 Gym 11881 Schroeder Dr DALLAS 75243

V1004 Back Entrance/Hallway of Bdg 9373 Whitehurst Dr DALLAS 75243

V1005 Education Bldg, Chapel 9530 Shepherd Rd DALLAS 75243

V1006 Gym 9202 Moss Farm Ln DALLAS 75243

V1008 Main Lobby 8307 Meadow Rd DALLAS 75231

V1013 Freshman Bldg 3120 N Haskell Ave DALLAS 75204

V1015 Portable 1016 4528 Rusk Ave DALLAS 75204

V1019 Bonham Bldg Vestibule 2617 N Henderson Ave DALLAS 75206

V1020 Cafeteria 4200 Mckinney Ave DALLAS 75205

V1022 Auditorium 4100 Cedar Springs Rd DALLAS 75219

V1023 Youth Room 2707 Abrams Rd DALLAS 75214

Multiple Careers Magnet Center

Solar Preparatory School for Girls

Ben Milam Elementary School

Oak Lawn Branch Library

The Father’s Church

Forest Meadow Junior High School

New Mount Zion Baptist Church

Moss Haven Elementary School

Lee McShan Jr Elem School

North Dallas High School

Canyon Ranch Elementary School

Bowie Middle School

Glenn Heights Community Center

Sam Tasby M S

Hamilton Park UMC

BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Makkah Masjid (IDEA)

Ministerios Charisma

Madinah Masjid of Carrollton

Oak Gardens Church

Pilgrim Rest Missionary Baptist Ch

Thomas Jefferson High School

The Chapel of the Cross

Northway Christian Church

Royal Lane Baptist Church

The Summit

For Oak Cliff

Katherine Johnson Tech Magnet Acad

Trinity Love Church

Mt Zion MBC of Sandbranch

Freedom Place Church

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V1027 Gym 12600 Audelia Rd DALLAS 75243

V1029 LeCroy Center – R012 9596 Walnut St DALLAS 75243

V1030 Gym 12300 Pleasant Valley Dr DALLAS 75243

V1032 Gym 14532 Meandering Way DALLAS 75254

V1033 Gym 13535 Spring Grove Ave DALLAS 75240

V1040 Large Room 9666 Ferris Branch Blvd DALLAS 75243

V1043 Gym 9229 Meadowknoll Dr DALLAS 75243

V1045 Auditorium 8939 Whitewing Ln DALLAS 75238

V1047 Auditorium 11230 Lippitt Ave DALLAS 75218

V1049 Cafeteria 7101 Winedale Dr DALLAS 75231

V1052 Black Box Theater 11221 Lochwood Blvd DALLAS 75218

V1054 Auditorium Foyer 2100 N Farola Dr DALLAS 75228

V1056 Auditorium 10910 Ferguson Rd DALLAS 75228

V1057 Parish Hall 3030 Gus Thomasson Rd DALLAS 75228

V1058 Multi-Purpose Room 104 2403 Millmar Dr DALLAS 75228

V1059 Auditorium 10122 Losa Dr DALLAS 75218

V1060 Auditorium 8410 San Leandro Dr DALLAS 75218

V1061 Auditorium Foyer 9565 Mercer Dr DALLAS 75228

V1063 Auditorium 1811 Gross Rd DALLAS 75228

V1070 Parlor 4105 Junius St DALLAS 75246

V1071 Auditorium 6121 Worth St DALLAS 75214

V1073 Milton Greer, Fellowship Hall 5429 Reiger Ave DALLAS 75214

V1074 Game Room 112 6200 E Grand Ave DALLAS 75223

V1076 Library 7420 La Vista Dr DALLAS 75214

V1078 Computer Lab, Rm 121 2444 Telegraph Ave DALLAS 75228

V1079 Auditorium 3037 Greenmeadow Dr DALLAS 75228

V1081 Sanctuary Area 1451 John West Rd DALLAS 75228

V1083 Hallway 6459 Scyene Rd DALLAS 75227

V1084 Auditorium 4918 Hovenkamp Dr DALLAS 75227

V1085 Auditorium 6901 Military Pkwy DALLAS 75227

V1087 Auditorium Skyline High School Foyer 7777 Forney Rd DALLAS 75227

S S Conner Elementary School

Owenwood Farm & Neighbor Space

Colonial Baptist Church

Edna Rowe Elementary School

Urban Park Elementary School

Lakewood Branch Library

Junius Heights Church

Samuell Grand Recreation Center

Eduardo Mata Montessori School

Bayles Elementary School

Reinhardt Elementary School

Alex Sanger Preparatory School

W H Gaston Middle School

George Truett Elementary School

Grace United Methodist Church

Lochwood Branch Library

Casa View Elementary School

Charles A Gill Elementary School

St Pius X Catholic Church Parish

Harry Stone Recreation Center

Thurgood Marshall Elementary School

Skyview Elementary School

PLA @ Highland Meadows

Martha T Reilly Elementary Sch

Merriman Park Elementary School

Audelia Creek Elementary School

Richland Campus-Dallas College

A M Aikin Elementary School

Northwood Hills Elementary Sch

Spring Valley Elementary School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V1088 Auditorium 6006 Everglade Rd DALLAS 75227

V1090 Auditorium 7900 Hume Dr DALLAS 75227

V1091 Library 8915 Greenmound Ave DALLAS 75227

V1092 Auditorium 9560 Highfield Dr DALLAS 75227

V1094 Auditorium 1515 N Jim Miller Rd DALLAS 75217

V1095 Auditorium 7800 Umphress Rd DALLAS 75217

V1096 Community Room 108/109 802 S Buckner Blvd DALLAS 75217

V1097 Auditorium 8928 Palisade Dr DALLAS 75217

V1098 Auditorium 1625 N Masters Dr DALLAS 75217

V1100 Auditorium 7044 Hodde St DALLAS 75217

V1101 Community Room 108/109 7310 Lake June Rd DALLAS 75217

V1102 Auditorium 650 Holcomb Rd DALLAS 75217

V1104 Auditorium 620 N St Augustine Rd DALLAS 75217

V1107 Main Lobby 637 Edgeworth Dr DALLAS 75217

V1108 Auditorium 9733 Old Seagoville Rd DALLAS 75217

V1109 Small Room 8601 Fireside Dr DALLAS 75217

V1118 Main Entrance 2211 Caddo St DALLAS 75204

V1119 Echols Chapel 5710 E R L Thornton Frwy DALLAS 75223

V1120 Auditorium 1802 Moser Ave DALLAS 75206

V1121 Fellowship Hall 11110 Shiloh Rd DALLAS 75228

V1128 L Auditorium 9449 Church Rd DALLAS 75238

V1134 Main Lobby 8233 Military Pkwy DALLAS 75227

V1300 Lobby/ Main Entrance 3230 Karla Dr MESQUITE 75150

V1301 Event Room 2501 Whitson Way MESQUITE 75150

V1302 Cafeteria 630 Stroud Ln GARLAND 75043

V1303 G Building, Lobby 3737 Motley Dr MESQUITE 75150

V1304 Craft Room 3000 Concord Dr MESQUITE 75150

V1305 Portable 119 3719 Moon Dr MESQUITE 75150

V1308 Library 4060 Emerald Dr MESQUITE 75150

V1310 Library 2424 Larchmont Dr MESQUITE 75150

V1311 Cafeteria 2701 Sybil Dr MESQUITE 75149

Tosch Elementary School

JC Rugel Elementary School

Vernon Price Elementary School

Eastfield Campus-Dallas College

Goodbar Recreation Center

Motley Elementary School

Range Elementary School

Living Waters Church of God

Lake Highlands High School

Herschel Forester Field House

Vanston Middle School

Florence Recreation Center

H Grady Spruce High School

Fireside Recreation Center

Ignite Middle School

St Luke Community Church

Solar Preparatory School for Boys

E B Comstock Middle School

Pleasant Grove Branch Library

B H Macon Elementary School

William Anderson Elem School

Richard Lagow Elementary School

S Mendez Crew Leadership Acad

Nathaniel Hawthorne Elem School

Pleasant Grove Ctr-Dallas College

W W Samuell High School

Young Men’s Leadership Academy

Skyline Branch Library

San Jacinto Elementary School

Annie Webb Blanton Elem School

Edward Titche Elementary School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V1312 Front Foyer 200 Clary Dr MESQUITE 75149

V1314 Front Foyer, Right Side 2500 Memorial Pkwy MESQUITE 75149

V1500 Gym 700 Dover Dr RICHARDSON 75080

V1501 Gym 701 W Belt Line Rd RICHARDSON 75080

V1503 Gym 550 Park Bend Dr RICHARDSON 75081

V1700 Classroom 1146 Castle Dr GARLAND 75040

V1701 Choir Room 1204 Travis St GARLAND 75040

V1703 Teacher Lounge, RM #201 1621 McCallum Dr GARLAND 75042

V1705 Cafeteria 4100 Tynes Dr GARLAND 75042

V1706 Gym 3817 Bucknell Dr GARLAND 75042

V1708 Conference Room A&B 675 W Walnut St GARLAND 75040

V1709 Practice Gym 1125 Beverly Dr GARLAND 75040

V1710 Gym 1520 Cumberland Dr GARLAND 75040

V1711 Classroom 103 1310 W Avenue F GARLAND 75040

V1712 Gym 2232 Parkcrest Dr GARLAND 75041

V1713 Gym 2825 S First St GARLAND 75041

V1715 Gym 2601 Dairy Rd GARLAND 75041

V1716 Foyer 600 Colonel Dr GARLAND 75043

V1717 Library 626 Nickens Rd GARLAND 75043

V1718 Gym 1115 Mayfield Ave GARLAND 75041

V1719 Gym 5200 Broadmoor Dr GARLAND 75043

V1720 Practice Gym 700 Birchwood Dr GARLAND 75043

V1722 Gym 126 Creekview Dr GARLAND 75043

V1723 Program Room 4845 Broadway Blvd GARLAND 75043

V1726 Foyer 1811 Mayfield Ave GARLAND 75041

V1727 Atrium Building 300 N Fifth St GARLAND 75040

V1728 Classroom 103 2232 Sussex Dr GARLAND 75041

V2002 Auditorium 3838 Crown Shore Dr DALLAS 75244

V2003 H101, 102, 103 4505 Ridgeside Dr DALLAS 75244

V2004 Auditorium 12600 Welch Rd DALLAS 75244

V2005 Fellowship Hall 10716 Marsh Ln DALLAS 75229

W T White High School

Nathan Adams Elementary School

Marsh Lane Baptist Church

South Garland Branch Library

Routh Roach Elementary School

Patty Granville Arts Center

Sam Houston Middle School

Thomas C Marsh Preparatory Academy

Classical Ctr at Brandenburg MS

Southgate Elementary School

Montclair Elementary School

O’Banion Middle School

Classical Ctr at Vial Elem Sch

Granger Recreation Center

Williams Elementary School

Memorial Pathway Academy

Watson Technology Center

South Garland High School

O Henry Elementary School

Bradfield Elementary School

Garland Center-Dallas College

Austin Academy

Kimberlin Academy

Professional Development Ctr

Richland Elementary School

Bradfield Recreation Center

Bussey Middle School

A R Davis Elementary School

Galloway Elementary School

West Mesquite High School

Dover Elementary School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V2006 Auditorium 3959 Northaven Rd DALLAS 75229

V2008 Auditorium, Rm 136 5715 Meaders Ln DALLAS 75229

V2009 Auditorium 9990 Webb Chapel Rd DALLAS 75220

V2011 Small Room A 10011 Midway Rd DALLAS 75229

V2013 Watson Hall 9200 Inwood Rd DALLAS 75220

V2016 Fellowship Hall 6525 Forest Ln DALLAS 75230

V2018 Atrium; Flex Room (Room 127) 11211 Preston Rd DALLAS 75230

V2020 Foyer 7131 Midbury Dr DALLAS 75230

V2023 Auditorium 6920 Meadow Rd DALLAS 75230

V2029 Fellowship Hall 8200 Devonshire Dr DALLAS 75209

V2034 Portable 90 5314 Boaz St DALLAS 75209

V2041 Visitor Center-Atrium 800 W Campbell Rd RICHARDSON 75080

V2042 Small Gym 16500 Shadybank Dr DALLAS 75248

V2044 Founders Hall 116 17360 Coit Rd DALLAS 75252

V2047 Gym 7643 La Manga Dr DALLAS 75248

V2050 Cafeteria/Stage 6525 La Cosa Dr DALLAS 75248

V2051 Gym 7667 Roundrock Rd DALLAS 75248

V2052 Black Box Theater 6990 Belt Line Rd DALLAS 75254

V2056 Edu Wing, Rm 115 6411 LBJ Fwy DALLAS 75240

V2059 Auditorium 10045 Audelia Rd DALLAS 75238

V2061 Gym 9501 Ferndale Rd DALLAS 75238

V2064 Auditorium 505 Easton Rd DALLAS 75218

V2065 Auditorium 9720 Waterview Rd DALLAS 75218

V2067 Auditorium Foyer 6929 Town North Dr DALLAS 75231

V2068 Foyer 5314 Abrams Rd DALLAS 75214

V2069 Large Room 6818 Fisher Rd DALLAS 75214

V2071 Library 3000 Hillbrook St DALLAS 75214

V2072 Quillin Hall 6920 Bob-O-Link Dr DALLAS 75214

V2077 Auditorium 12532 Nuestra Dr DALLAS 75230

V2079 Auditorium 5201 Celestial Rd DALLAS 75254

V2203 Small Outside Gym 3600 Cornell Ave DALLAS 75205

Northridge Presbyterian Church

E D Walker Middle School

Anne Frank Elementary School

John S Armstrong Elem School

Victor Hexter Elementary School

L L Hotchkiss Elementary School

Dan D Rogers Elementary School

Ridgewood-Belcher Recreation Center

Lakewood Elementary School

Fretz Park Library

King of Glory Lutheran Church

Audelia Road Branch Library

Lake Highlands Elementary School

Robert T Hill Middle School

Parkhill Junior High School

Texas A&M AgriLife Research

Bowie Elementary School-RISD

Prestonwood Elementary School

Spring Creek Elementary School

Arthur Kramer Elementary School

Benjamin Franklin – IEA

Westminster Presbyterian Church

Henry W Longfellow – CEA

University of Texas – Dallas

L G Cigarroa Elementary School

Walnut Hill Recreation Center

Lovers Lane UMC

Unity Church of Dallas

Northaven United Methodist Church

Harry C Withers Elementary Sch

John J Pershing Elementary Sch

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V2220 Parlor Room 101 4024 Caruth Blvd DALLAS 75225

V2221 Gymnasium 4300 Southern Ave DALLAS 75205

V2223 C111 3500 Lovers Ln DALLAS 75225

V2224 Small Gym Foyer 3555 Granada Dr DALLAS 75205

V2225 Ballroom A&B (Lover level) 3140 Dyer St DALLAS 75205

V2226 Boardroom 7015 Westchester Dr DALLAS 75205

V2301 Main Entry 3815 Spring Valley Rd ADDISON 75001

V2302 Lobby 13551 Dennis Ln FARMERS BRANCH 75234

V2305 Community Hub 13613 Webb Chapel Rd FARMERS BRANCH 75234

V2306 Auditorium 12701 Templeton Trl DALLAS 75234

V2307 Building W Lobby 3939 Valley View Ln FARMERS BRANCH 75244

V2401 Gym Office 2001 Kelly Blvd CARROLLTON 75006

V2402 Gym 2425 Mccoy Rd CARROLLTON 75006

V2403 Auditorium 2808 Running Duke Dr CARROLLTON 75006

V2404 Gym Hallway 2525 Scott Mill Rd CARROLLTON 75006

V2406 Community Room 100 3227 Keller Springs Rd CARROLLTON 75006

V2407 Meeting Room 150 1700 Keller Springs Rd CARROLLTON 75006

V2408 The Pioneer Room 1610 E Crosby Rd CARROLLTON 75006

V2500 Library 1313 W Shore Dr RICHARDSON 75080

V2501 Gym 2100 Copper Ridge Dr RICHARDSON 75080

V2502 Hall C 2120 E Prairie Creek Dr RICHARDSON 75080

V2503 Gym 1500 Mimosa Dr RICHARDSON 75080

V2505 Library 1301 Custer Rd RICHARDSON 75080

V2506 Gym 1300 Cypress Dr RICHARDSON 75080

V2509 Atrium A3 1504 E Campbell Rd RICHARDSON 75081

V2510 Gym 1900 E Collins Blvd RICHARDSON 75081

V2511 Art Rm 124/126 417 Dartmouth Ln RICHARDSON 75081

V2513 GYM 1801 E Spring Valley Rd RICHARDSON 75081

V2514 Gym 600 S Glenville Dr RICHARDSON 75081

V2602 gym 201 Red River Trl IRVING 75063

V2603 Gym 8757 Valley Ranch Pkwy W IRVING 75063

Dartmouth Elementary School

Springridge Elementary School

Jess Harben Elementary School

Cimarron Park Recreation Center

Freeman Elementary School

Mohawk Elementary School

Northrich Elementary School

Arapaho Classical Magnet School

Care Church

Yale Elementary School

Josey Ranch Lake Library

Crosby Recreation Center

Greenwood Hills Elementary Sch

Canyon Creek Elementary School

Prairie Creek Elementary School

Ted Polk Middle School

McCoy Elementary School

Jerry R Junkins Elementary Sch

Blanton Elementary School

Keller Springs Baptist Church

Alfred J Loos Field House

Vivian Field Middle School

Farmers Branch Manske Library

Chapel Hill Preparatory School

Brookhaven Campus-Dallas College

John S Bradfield Elem School

University Park Elem School

Highland Park Middle School

SMU/Hughes-Triggs Student Center

Highland Park ISD Admin Bldg

University Park UMC

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V2604 Meeting Room 401 Cimarron Trl IRVING 75063

V2700 Gym 3301 W Campbell Rd GARLAND 75044

V2701 1st Floor Ballroom 3330 Springpark Way GARLAND 75044

V2702 Foyer 1510 Spring Creek Dr GARLAND 75040

V2704 Program Room 3845 N Garland Ave GARLAND 75040

V2705 Gym 3114 Pinewood Dr GARLAND 75044

V2706 Gym 2301 Sam Houston Dr GARLAND 75044

V2710 Foyer 3131 Mars Dr GARLAND 75040

V2712 Gym 1626 Bosque Dr GARLAND 75040

V2713 Gym 1330 Colonel Dr GARLAND 75043

V2714 Competition Gym 4655 S Country Club Rd GARLAND 75043

V2715 Fellowship Hall 2510 N Glenbrook Dr GARLAND 75040

V2802 Gym 200 S Coppell Rd COPPELL 75019

V2803 Gym 300 Mockingbird Ln COPPELL 75019

V2805 Atrium 255 E Parkway Blvd COPPELL 75019

V2807 Gym 1100 Village Pkwy COPPELL 75019

V2808 Gym 615 Minyard Dr COPPELL 75019

V2809 Gym 272 S Macarthur Blvd COPPELL 75019

V2921 Gym 7300 Bluebonnet Dr ROWLETT 75089

V2922 Computer Lab 401 10201 Liberty Grove Rd ROWLETT 75089

V2925 Gym 3315 Carla Dr ROWLETT 75088

V2926 Gym 7500 Miller Rd ROWLETT 75088

V2927 Comp 6201 Danridge Rd ROWLETT 75089

V2941 Courtroom 3815-B Sachse Rd SACHSE 75048

V2942 Practice Gym 4405 Hudson Dr SACHSE 75048

V3000 Orchestra Room 3001 Mckinney Ave DALLAS 75204

V3003 Band Hall 3333 Sprague Dr DALLAS 75233

V3004 Auditorium 3815 S Franklin St DALLAS 75233

V3007 ELB-Student Center Main Area 801 Main St DALLAS 75202

V3008 Main Lobby 600 Commerce St DALLAS 75202

V3009 Exall Park Recreation Center Large Room 1355 Adair St DALLAS 75204

William B Travis Vanguard Acad

T W Browne Middle School

Daniel Webster Elementary School

El Centro Campus-Dallas College

George L Allen Sr Court Building

Rowlett Elementary School

Herfurth Elementary School

Schrade Middle School

Sachse City Hall

B G Hudson Middle School

Lakeside Elementary School

Cottonwood Creek Elem School

Riverchase Elementary School

Back Elementary School

Liberty Grove Elementary School

Lyles Middle School

Northside Baptist Church

Wilson Elementary School

Mockingbird Elementary School-CISD

Coppell Town Center

Hickman Elementary School

Wallace Ethridge Elementary Sch

Lister Elementary School

Northlake Elementary School

Club Hill Elementary School

Valley Ranch Library

Big Springs Elementary School

Springpark Sports Club

Spring Creek Elem School – GISD

North Garland Branch Library

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V3012 Prayer & Practice Center 2803 Taylor St DALLAS 75226

V3016 Room #1530 1402 Corinth St DALLAS 75215

V3017 Main Lobby 1817 Warren Ave DALLAS 75215

V3022 Auditorium 1718 Robert B Cullum Blvd DALLAS 75210

V3025 Fellowship Hall 3306 Carpenter Ave DALLAS 75215

V3026 Fellowship Hall 1600 Pear St DALLAS 75215

V3029 Church 2627 Dorris St DALLAS 75215

V3032 Art Room A 700 E 8th St DALLAS 75203

V3034 Conference Room 1403 Morrell Ave DALLAS 75203

V3035 Library 525 Bonnie View Rd DALLAS 75203

V3038 Fellowship Hall Parlor 1702 S Denley Dr DALLAS 75216

V3040 Nathaniel Spigner Wing 3110 Bonnie View Rd DALLAS 75216

V3042 Auditorium 2001 Deer Path Dr DALLAS 75216

V3043 Auditorium 2008 E Kiest Blvd DALLAS 75216

V3045 Fellowship Hall 4600 Solar Ln DALLAS 75216

V3046 Auditorium 2121 Tosca Ln DALLAS 75224

V3047 Main Lobby 444 Fawn Ridge Dr DALLAS 75224

V3048 Auditorium 3601 S Marsalis Ave DALLAS 75216

V3049 Auditorium 4010 Idaho Ave DALLAS 75216

V3050 Main Entrance Foyer 4203 S Lancaster Rd DALLAS 75216

V3051 Sanctuary Entrance 2543 E Ledbetter Dr DALLAS 75216

V3052 Auditorium 2914 Cummings St DALLAS 75216

V3054 Auditorium Foyer 1303 Reynoldston Ln DALLAS 75232

V3055 Gym 5505 S Polk St DALLAS 75232

V3056 Auditorium 724 Green Cove Ln DALLAS 75232

V3057 Class Rm 115 6661 Greenspan Ave DALLAS 75232

V3058 Chi Rho House 5725 S Marsalis Ave DALLAS 75241

V3059 Main Gym 1000 E Redbird Ln DALLAS 75241

V3060 Auditorium 6011 Old Ox Rd DALLAS 75241

V3061 Foyer 3030 Stag Rd DALLAS 75241

V3062 Auditorium Foyer 3722 Black Oak Dr DALLAS 75241

Barack Obama Male Leadership Acad

J N Ervin Elementary School

Mark Twain Leadership Vanguard

T G Terry Elementary School

St Paul Lutheran Church

Ideal Family Church

Otto M Fridia Elementary School

H I Holland Elem School @ Lisbon

Fountain of Living Word Church

Elisha M Pease Elementary School

Jdg Louis A Bedford, Jr Law Academy

Adelle Turner Elementary School

Gethsemane Missionary Baptist Ch

John W Carpenter Elem School

CFNI Student Center

South Oak Cliff High School

Clara Oliver Elementary School

F D Roosevelt HS of Innovation

The Way-Truth-Life Christian Ch

Good Street Baptist Church

John Neely Bryan Elem School

Paul L Dunbar Library

Mt Horeb Missionary Baptist Chur

St Paul Baptist Church

Evangelist Temple Church

Hector P Garcia Middle Sch – DISD

Greater Mt Pleasant Baptist Chur

Life in Deep Ellum Community Center

Bill J Priest Ctr-Dallas College

Dr MLK Jr Arts Academy

Irma Rangel Women’s School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V3063 Main Lobby 3150 Bainbridge Ave DALLAS 75237

V3064 Banquet Hall Foyer 2020 W Wheatland Rd DALLAS 75232

V3065 Auditorium 7808 Racine Dr DALLAS 75232

V3066 Large Room 8601 Willoughby Blvd DALLAS 75232

V3068 Tech Room 6805 Patrol Way DALLAS 75241

V3069 Bldg B, Room 1 2817 Cherry Valley Blvd DALLAS 75241

V3070 Multipurpose Room 7071 Bonnie View Rd DALLAS 75241

V3071 Fellowship Hall 3800 Simpson Stuart Rd DALLAS 75241

V3072 Rm M105 3030 N Dallas Ave LANCASTER 75134

V3073 Auditorium 6200 Bonnie View Rd DALLAS 75241

V3075 Auditorium Foyer 5520 Langdon Rd DALLAS 75241

V3078 Gym 6801 Mountain Creek Pkwy DALLAS 75249

V3080 Small Room 1515 Edd Rd DALLAS 75253

V3081 Montgomery Arts Theater Foyer 2501 Flora St DALLAS 75201

V3082 Library 7720 Gayglen Dr DALLAS 75217

V3083 Multipurpose Room 141 10210 Teagarden Rd DALLAS 75217

V3090 Dallas East Room 1515 Young St DALLAS 75201

V3092 Large Room 5150 Mark Trail Way DALLAS 75232

V3097 Room 100 7300 University Hills Blvd DALLAS 75216

V3100 Bluebonnet Room 310 E Parkerville Rd CEDAR HILL 75104

V3102 Training Room, Enter Door #1 202 E Beltline Rd CEDAR HILL 75104

V3103 Library, Enter Door #2 1208 E Pleasant Run Rd CEDAR HILL 75104

V3104 Gym, Enter Door #3 1533 High Pointe Ln CEDAR HILL 75104

V3106 Gym, Enter Door #4 1203 S Clark Rd CEDAR HILL 75104

V3107 Gym, Enter Door #4 131 Sims Dr CEDAR HILL 75104

V3109 Gym, Enter Door #8 1020 Lake Ridge Pkwy CEDAR HILL 75104

V3200 Band 102 1007 Springwood Dr DUNCANVILLE 75137

V3201 Music Room 510 Softwood Dr DUNCANVILLE 75137

V3202 Meeting Rms 1-3 201 James Collins Blvd DUNCANVILLE 75116

V3203 Sanctuary Foyer 323 W Wheatland Rd DUNCANVILLE 75116

V3204 Auditorium 530 E Freeman St DUNCANVILLE 75116

Duncanville Library

Duncanville’s First Baptist Chur

Reed Middle School

Plummer Elementary School

Highlands Elementary School

Lake Ridge Elementary School

H Bob Daniel SR Intermediate Sch

Alexander Elementary School

University of North Texas-Dallas

A E Sims Cedar Hill Rec Center

L Kim Lewis Auxiliary Services Ctr

Bessie Coleman Middle School

Maddox Teaching & Learning Center

Booker T Washington High School

W A Blair Elementary School

Ebby Halliday Elementary School

J Erik Jonsson Central Library

Thurgood Marshall Recreation Ctr

Cedar Valley Campus-Dallas College

Highland Hills Library

Wilmer-Hutchins High School

Park in the Woods Recreation Ctr

Kleberg-Rylie Recreation Center

Martin Weiss Elementary School

Singing Hills Recreation Center

Cornerstone Temple Church

Tommie Allen Recreation Center

Highland Hills UMC

Ronald E McNair Elementary Sch

Friendship West Baptist Church

Umphrey Lee Elementary School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V3205 Band 1903 Blueridge Dr DUNCANVILLE 75116

V3206 Gym B 1040 W Wheatland Rd DUNCANVILLE 75116

V3207 Legacy Hall 201 W Center St DUNCANVILLE 75116

V3208 Auditorium 302 E Freeman St DUNCANVILLE 75116

V3209 Performance Hall Foyer 900 W Camp Wisdom Rd DUNCANVILLE 75116

V3211 Gym 101 E Fairmeadows Dr DUNCANVILLE 75116

V3300 Cafeteria 517 Via Avenida MESQUITE 75150

V3301 Galloway 1015 Green Canyon Dr MESQUITE 75150

V3302 Gym 4010 Coryell Way MESQUITE 75150

V3303 Gym 2701 Chisolm Trl MESQUITE 75150

V3304 Small Gym 3300 Poteet Dr MESQUITE 75150

V3307 300 Front Foyer 2100 Crest Park Dr MESQUITE 75149

V3308 Salon E 1700 Rodeo Dr MESQUITE 75149

V3309 Large Room 101 Holley Park Dr MESQUITE 75149

V3310 Back Delivery Hallway 300 E Davis St MESQUITE 75149

V3312 Gym 1500 Creek Valley Rd MESQUITE 75181

V3313 Gym 2525 Helen Ln MESQUITE 75181

V3314 Front Entry Hallway 3700 S Belt Line Rd BALCH SPRINGS 75181

V3315 Front Foyer 1701 Hillcrest St MESQUITE 75149

V3316 Room #100 900 Rutherford Dr MESQUITE 75149

V3317 Senior Section 3300 E Cartwright Rd MESQUITE 75181

V3400 Big Room Area 12400 Elam Rd BALCH SPRINGS 75180

V3403 Gym 3025 Hickory Tree Rd MESQUITE 75180

V3405 Gym 14401 Spring Oaks Dr BALCH SPRINGS 75180

V3408 Meeting Room 4372 Shepherd Ln BALCH SPRINGS 75180

V3500 Council Chambers 127 N Collins Rd SUNNYVALE 75182

V3601 Auditorium 1437 W Pleasant Run Rd DESOTO 75115

V3604 Gym 707 Young Blvd DESOTO 75115

V3605 DC3 – Sanctuary 901 N Polk St DESOTO 75115

V3606 Gym 1016 The Meadows Pkwy DESOTO 75115

V3607 Gym 425 S Cockrell Hill Rd DESOTO 75115

Ruby Young Elementary School

Disciple Central Comm Church

The Meadows Elementary School

Cockrell Hill Elementary School

Floyd Elementary School

Hodges Elem Sch

Balch Springs Recreation Center

Sunnyvale Town Hall

Faith Bible Church

A C New Middle School

Tisinger Elementary School

Rutherford Recreation Center

Horn High School

Balch Springs Civic Center

Mesquite Convention Center

Lakeside Activity Center

Mesquite High School

Pirrung Elementary School

J R Thompson Elementary School

Dunford Recreation Center

Georgia Kimball Elementary Sch

Dr JC Cannady Elementary School

Poteet High School

W L Wilkinson Middle School

Arise Church

Central Elementary School-DUISD

Duncanville High School

Fairmeadows Elementary School

Porter Elementary School

Brandenburg Intermediate School

Byrd Middle School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V3609 Dyer Gym 600 Eagle Dr DESOTO 75115

V3611 Gym 2 601 E Belt Line Rd DESOTO 75115

V3700 Gym 4349 Waterhouse Blvd GARLAND 75043

V3702 Gym 3520 Guthrie Rd GARLAND 75043

V3800 Library 2929 Marquis Ln LANCASTER 75134

V3802 Library 427 W Pleasant Run Rd LANCASTER 75146

V3803 Library 450 Rolling Hills Pl LANCASTER 75146

V3805 Gymnasium 630 Millbrook Dr LANCASTER 75146

V3807 Gymnasium 822 W Pleasant Run Rd LANCASTER 75146

V3808 Library 531 W Main St LANCASTER 75146

V3809 Meeting Room 1600 Veterans Memorial Pkwy LANCASTER 75134

V3900 Door #2 1500 Majestic Meadow Dr GLENN HEIGHTS 75154

V3921 Foyer 702 N Hwy 175 SEAGOVILLE 75159

V3940 Main Room 101 Davidson Plz WILMER 75172

V3951 Council Chambers 321 N Main St HUTCHINS 75141

V4002 Auditorium 3033 Merrell Rd DALLAS 75229

V4004 Large Room 3003 Northaven Rd DALLAS 75229

V4006 Auditorium 3453 Flair Dr DALLAS 75229

V4010 Auditorium 3700 Clover Ln DALLAS 75220

V4014 Auditorium 4518 Pomona Rd DALLAS 75209

V4016 Auditorium 6911 Victoria Ave DALLAS 75209

V4018 Cafeteria 3120 Inwood Rd DALLAS 75235

V4019 Gym 1505 Record Crossing Rd DALLAS 75235

V4022 Front Entry Foyer 2221 Lucas Dr DALLAS 75219

V4028 Main Foyer 3407 N Westmoreland Rd DALLAS 75212

V4029 Room 141/142 3330 N Hampton Rd DALLAS 75212

V4031 Auditorium 1952 Bayside St DALLAS 75212

V4032 Game Room 3505 Maple Ave DALLAS 75219

V4035 Gym 2200 S Edgefield Ave DALLAS 75224

V4038 Gym 2121 S Marsalis Ave DALLAS 75216

V4043 Educational Wing 4 & 6 3410 S Polk St DALLAS 75224

C F Carr Elementary School

Reverchon Recreation Center

Margaret B Henderson Elem School

Harrell Budd Elementary School

The Union Church

Maple Lawn Elementary School

Arlington Park Recreation Center

Esperanza Medrano Elementary Sch

Victory Cathedral

West Dallas Center-Dallas College

Marcus Recreation Center

Degolyer Elementary School

Stephen Foster Elementary School

Sudie L Williams TAG Academy

K B Polk Vanguard Center ATG

McCowan Middle School

Seagoville City Hall

Wilmer Community Center

Hutchins City Hall

F P Caillet Elem School

Rolling Hills Elementary School

Rosa Parks Millbrook Elem School

Elsie Robertson Middle School

West Main Elementary School

Lancaster Veterans Memorial Library

Desoto East Middle School

Couch Elementary School

Toler Elementary School

Houston Elementary School-LISD

Pleasant Run Elementary School

Desoto High School

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V4046 Auditorium 3031 S Beckley Ave DALLAS 75224

V4050 Auditorium 6102 Mountain Creek Pkwy DALLAS 75249

V4052 Gym 6700 Wandt Dr DALLAS 75236

V4055 Auditorium 2727 Knoxville St DALLAS 75211

V4056 Multi-Purpose Bldg 2550 W Illinois Ave DALLAS 75233

V4057 Small Rm 3081 S Hampton Rd DALLAS 75224

V4060 Rm 128 6000 Keeneland Pkwy DALLAS 75211

V4061 Auditorium 1218 Phinney Ave DALLAS 75211

V4062 Auditorium 1515 S Ravinia Dr DALLAS 75211

V4063 Fellowship Hall; Rm 13 1315 Berkley Ave DALLAS 75224

V4064 Large Room 1111 Martindell Ave DALLAS 75211

V4065 Main Bldg Entry Hall 1300 N Justin Ave DALLAS 75211

V4066 Auditorium 3901 Meredith Ave DALLAS 75211

V4068 Main Lobby 2419 Gladstone Dr DALLAS 75211

V4069 Gym 1151 S Edgefield Ave DALLAS 75208

V4070 Library 810 S Llewellyn Ave DALLAS 75208

V4071 Main Lobby 702 E Jefferson Blvd DALLAS 75203

V4073 Situation Room 2442 W Jefferson Blvd DALLAS 75211

V4074 Room 410/411 2021 W Tenth St DALLAS 75208

V4076 Auditorium Foyer 2615 W Colorado Blvd DALLAS 75211

V4078 Large Room 711 W Canty St DALLAS 75208

V4079 Sanctuary 1215 Turner Ave DALLAS 75208

V4081 Library Hallway 4500 Bernal Dr DALLAS 75212

V4082 Area in Lobby/Hallway 3114 Clymer St DALLAS 75212

V4083 Auditorium Foyer 1400 Walmsley Ave DALLAS 75208

V4085 Large Room 3212 N Winnetka Ave DALLAS 75212

V4086 Room A 7780 Harry Hines Blvd DALLAS 75235

V4087 Assembly Room 2750 Bachman Dr DALLAS 75220

V4094 Auditorium 3421 Forest Ln DALLAS 75234

V4097 Auditorium 3200 Kinkaid Dr DALLAS 75220

V4110 Main Boude Storey Middle School Lobby 3000 Maryland Ave DALLAS 75216

Anita Martinez Recreation Center

Grauwyler Park Recreation Center

Bachman Recreation Center

Park Forest Branch Library

David G Burnet Elem School

Kidd Springs Recreation Center

Kessler Park UMC

Eladio Martinez Learning Center

Jaycee Zaragoza Recreation Center

J Moroles Expressive Arts Vanguard

John Peeler Elementary School

Oak Cliff Government Center

Preparing the Way Ministries

Sunset High School – Annex Bldg

Stevens Park Elem School

Martin Weiss Recreation Center

Arcadia Park Elementary School

Anson Jones Elementary School

Lida Hooe Elementary School

Winnetka Elementary School

Kiest Recreation Center

Nancy Jane Cochran Elem Sch

L O Donald Elementary School

Leila P Cowart Elementary School

Elmwood-El Buen Samaritano UMC

Clinton P Russell Elementary Sch

Mountain Creek Library

Bilhartz Elementary School

Leslie Stemmons Elementary Sch

Palabra De Vida Church

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V4113 E. Bldg., East Foyer 4849 W Illinois Ave DALLAS 75211

V4300 Council Chambers 4125 W Clarendon Dr COCKRELL HILL 75211

V4501 Music Room, D113 1902 Palmer Trl GRAND PRAIRIE 75052

V4502 Empower Room 760 Bardin Rd GRAND PRAIRIE 75052

V4507 Front Foyer 801 Sw 19th St GRAND PRAIRIE 75051

V4508 Project Room 2030 Proctor Dr GRAND PRAIRIE 75051

V4509 Auxiliary Gym 1204 E Marshall Dr GRAND PRAIRIE 75051

V4511 Gym 425 Alice Dr GRAND PRAIRIE 75051

V4512 Meeting Room 601 E Grand Prairie Rd GRAND PRAIRIE 75051

V4513 Staff Development Side 1502 College St GRAND PRAIRIE 75050

V4514 Room 104 1100 N Carrier Pkwy GRAND PRAIRIE 75050

V4515 Gym 525 Ne 15th St GRAND PRAIRIE 75050

V4517 Music Room 2102 N Carrier Pkwy GRAND PRAIRIE 75050

V4519 Main Gym 4616 Bardin Rd GRAND PRAIRIE 75052

V4520 Gym 2800 Reforma Dr GRAND PRAIRIE 75052

V4521 Parent/Community Room 3410 Kirby Creek Dr GRAND PRAIRIE 75052

V4522 Library, A126 1501 Coffeyville Trl GRAND PRAIRIE 75052

V4525 Main Entrance 650 Stonewall Dr GRAND PRAIRIE 75052

V4527 Gym 2444 Graham St GRAND PRAIRIE 75050

V4528 Classroom in Southwest Wing 4729 S Carrier Pkwy GRAND PRAIRIE 75052

V4538 Gym 511 E Springdale Ln GRAND PRAIRIE 75052

V4601 Cafeteria 1900 S Story Rd IRVING 75060

V4602 Black Box Foyer 100 W Oakdale Rd IRVING 75060

V4605 Small Gym 2501 W Tenth St IRVING 75060

V4606 Auxiliary Gym 219 Crandall Rd IRVING 75060

V4607 Main Lobby 825 W Irving Blvd IRVING 75060

V4608 Classroom 108 & 109 310 Davis Dr IRVING 75061

V4610 Small Gym 2931 Conflans Rd IRVING 75061

V4613 Gym Foyer 900 N O’Connor Rd IRVING 75061

V4616 Library 1200 E Union Bower Rd IRVING 75061

V4618 Front Foyer 2431 Hancock St IRVING 75061

John R Good Elementary School

David Crockett Middle School

Lamar Middle School

Irving City Hall

J O Davis Elementary School

L B Barton Elementary School

Irving High School

Our Redeemer Lutheran Church-GP

Global Leadership Academy

Sally B Elliot Elementary School

Nimitz High School

Otis Brown Elementary School

Sam Rayburn Elementary School

Lorenzo De Zavala Academy

Truman Middle School

L B Johnson Daep

Hector P Garcia Elementary Sch – GP

Grand Prairie Collegiate Institute

Crosswinds High School

William B Travis World Lang Academy

Eisenhower Elementary School

Ronald Reagan Middle School

Daniels Elementary Academy

Ellen Ochoa Stem Acad Milam Elem

Young Women’s Ldrshp Acad-Arnold

Bowie Fine Arts

Charley Taylor Recreation Center

Mountain View Campus-Dallas College

Cockrell Hill City Hall

Suzanna Dickinson Elem School

Betty Warmack Library

VC#

Voting Area

Lugar De Votación

Khu Vực Bỏ Phiếu

Address

Dirección

Địa Chỉ

City

Ciudad

Thành Phố

ZIP

Codigo Postal

Mã Bưu Chính

DALLAS COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Election Day Vote Centers

2024 General Election

November 5, 2024

Location

Edificio

Địa Điểm

V4619 Front Office, Corner Hallway 1800 Plymouth Dr W IRVING 75061

V4620 Fellowship Hall 1600 N Irving Heights Dr IRVING 75061

V4621 Small Gym 3601 Cheyenne St IRVING 75062

V4622 Small Gym 2730 Cheyenne St IRVING 75062

V4623 Small Gym 2801 Rutgers Dr IRVING 75062

V4624 Small Gym 2800 Hillcrest Dr IRVING 75062

V4626 Gym Foyer 3700 N MacArthur Blvd IRVING 75062

V4627 Front Bay 650 Las Colinas Blvd E IRVING 75039

V4629 Lobby Breezeway 2700 Finley Rd IRVING 75062

V4630 Small Gym 1600 Carlisle St IRVING 75062

V4631 Auxillary Gym 1600 Finley Rd IRVING 75062

V4633 L137 A/B 5001 N Macarthur Blvd IRVING 75038

V4634 Auditorium Foyer 4601 N MacArthur Blvd IRVING 75038

V4640 Auxiliary Gym 3033 W Country Club Rd IRVING 75038

V4642 Suite 200 3333 N Macarthur Blvd IRVING 75062

V4645 Gym 2200 Kinwest Pkwy IRVING 75063

V4646 Library 101 E Union Bower Rd IRVING 75061

V4647 Gym 2223 Kinwest Pkwy IRVING 75063

V4654 Irving Fire Station #2 Front Bay 1306 N Story Rd IRVING 75061

Houston Middle School

Irving Arts Center

Las Colinas Elementary School

Cardwell Career Preparatory Ctr

Mustang Park Recreation Center

Bear Creek Community Church

T J Lee Elementary School

Travis Middle School

North Lake Campus-Dallas College

Jack E Singley Academy

W T Hanes Elementary School

A S Johnston Elementary School

Brandenburg Elementary School

Macarthur High School

Irving Fire Station #8

Lively Elementary School

Oak Haven United Methodist Church

Thomas Haley Elementary School

