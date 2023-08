Auto Auction Notice 8/14/2023

Facebook

Public Notice – 24 Hour Wrecker Serv

24 Hour Wrecker Service Public Notice VSF 0514204

The following vehicles will be sold at public auction on Monday 8/14/2023 if not released to register owners. Any announcements made the day of sale supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at www.jdnewell.com. If you have any questions, please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m.

The public is welcome. Year/make, VIN, Tag. ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.

Vehicle VIN

1999 Trailer Base 1T91F3720X1247447

2001 Ford Expedition 1FMRU17L41LB67457

2001 Lincoln Continental 1LNHM97VX1Y670246

2001 Volkswagen Beetle 3VWCB21C81M449157

2002 Chevrolet Malibu 1G1ND52J42M559777

2006 Chevrolet Express 1GBJG31U861154479

2007 Mercedes-Benz WDBRF52H37A946330

2008 International Prostar 2HSCUAPR18C656876

2008 Dodge Caliber 1B3HB28B38D529740

2009 Chevrolet Cobalt 1G1AK18H297220932

2009 Subaru Forester JF2SH66629H774055

2010 Chevrolet Cobalt 1G1AD5F58A7166292

2010 Dodge Nitro 1D4PT6GX2AW169448

2010 Ford Escape 1FMCU0D74AKC83142

2011 Chevrolet Malibu 1G1ZC5E14BF313641

2011 Ford Crown Victoria 2FABP7BV6BX161467

2011 Hyundai Sonata 5NPEC4AB8BH275383

2011 NISSAN Altima 1N4AL2AP2BN429381

2011 NISSAN Sentra 3N1AB6AP7BL629048

2012 Chevrolet Equinox 2GNFLDE5XC6390119

2012 Kia Forte KNAFU4A23C5554448

2012 Toyota Highlander 5TDZA3EH3CS019972

2013 NISSAN Maxima 1N4AA5AP2DC837028

2013 NISSAN Sentra 3N1AB7AP4DL662310

2014 Chevrolet Captiva 3GNAL2EKXES627670

2014 Chevrolet Impala 1G1115SL2EU137665

2014 NISSAN Maxima 1N4AA5APXEC493353

2015 Chevrolet Sonic 1G1JC6SH9F4155268

2015 Kia Optima KNAGM4A76F5616378

2017 Chevrolet Malibu 1G1ZE5ST2HF129159

2017 Dodge Charger 2C3CDXBG6HH620674