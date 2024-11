Auction Notice

Facebook

Twitter

Pinterest

Public Notice – 24 Hour Wrecker Serv

24 Hour Wrecker Service Public Notice VSF 0514204

The following vehicles will be sold at public auction on Monday 12/2/2024

if not released to register owners. Any announcements made the day of sale supercede any advertised announcments. The auction will be held at On line at www.jdnewell.com. If you have any questions, please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., auction starts at 10:00 a.m.

The public is welcome. ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS.

Year/make, VIN, Tag.

Vehicle VIN

1998 Honda Accord 1HGCG5642WA066747

2000 Ford Explorer 1FMZU62X5YZC53388

2003 Ford Taurus 1FAFP55U03G275903

2005 Chevrolet Impala 2G1WH52K959180342

2005 Infiniti Fx35 JNRAS08U55X101670

2005 Pontiac Grand Prix 2G2WP522651293792

2006 Ford Fusion 3FAHP08196R216357

2007 Ford F150 1FTPW12V47KA94880

2008 Lexus IS 250 JTHBK262985066454

2008 NISSAN Altima 1N4AL21E48N505867

2009 Dodge Charger 2B3KA33V69H584719

2010 Dodge Challenger 2B3CJ4DV6AH300549

2010 Mercedes-Benz C300 WDDGF5EB3AR086220

2011 Lincoln Mkt 2LMHJ5FRXBBJ54719

2012 Lexus ES 350 JTHBK1EG3C2505536

2014 Chevrolet Cruze 1G1PA5SGXE7145766

2015 BMW 535I WBA5B1C53FD920216

2015 Chevrolet Express G3500 1GCZGTCG9F1128740

2015 Ford Mustang 1FA6P8CF9F5416876

2017 Lincoln Mkz 3LN6L5A97HR610593

2018 Jeep Compass 3C4NJDDB9JT348258

trailer