Auction Notice October 27, 2023

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION ON OR AFTER OCTOBER 27, 2023 AT 10:00 A.M. THE AUCTION SITE IS JD NEWELL AUCTIONEERS TX LIC# 9333, 6860 E I30 ROYSE CITY, TX 75189. VEHICLES WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION MONDAY THRU WEDNESDAY 12P-3PM. BIDDING WILL BE AVAILABLE AT JDNEWELL.COM. ALL SALES ARE FINAL TO THE HIGHEST BIDDER ON AS OR WHERE IS BASIS. ALL UNITS MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE LOCATION WHERE THE VEHICLES ARE HELD. SALES CAN BE PAID WITH CREDIT/DEBIT CARDS, CASHIERS CHECKS, AND MONEY ORDERS MADE PAYABLE TO JD NEWELL AUCTIONEERS WITH PROPER IDENTIFICATION. NO DRAFTS. DOCUMENTATION FOR THE RECIEPT OF A TITLE WILL BE PROVIDED FOR EACH VEHICLE. A $200 DEPOSIT MAY BE REQUIRED. J&N 10/13-20

# Year Make & Model Vin #

1. 2019 KIA 4 DR 5XXGU4L18KG318707

2. 2007 CADILLAC 4 DR 1G6KD57957U224207

3. 2018 NISSAN 4 DR 3N1AB7AP3JY302993

4. 2005 PONTIAC 4 DR 1G2NE52E15M101713

5. 2013 WABASH TRLR 1JJV532D2DL743764

6. 2011 GMC LL 1GKKRPED7BJ334515

7. 2006 PONTIAC 4 DR 1G2ZF55BX64231734

8. 2010 HONDA 4 DR 19XFA1F52AE071810

9. 2011 NISSAN 4H 3N1BC1CPXBL400977

10. 2014 FORD LL 1FMCU0GX6EUC59544

11. 2003 KIA 4 DR KNAFB121935253144

12. 2022 VOLKSWAGON LL 3VV3B7AX7NM166520

13. 2005 NISSAN 4 DR 1N4AL11D95C192985

14. 2002 FORD LL 1FMRU15W92LA99154

15. 1985 BEAVER RV 15GEB0417E1040301

16. 1997 JEEP LL 1J4FX58S7VC664031

17. 2004 DODGE PK 1D7HA18D64S511449

18. 2008 MERCEDES 4 DR WDDDJ72X18A122301

19. 2004 BUICK 4 DR 1G4HP54K644154620

20. 2008 SATURN 4H W08AR671985080305

21. 2017 HONDA LL 7FARW1H83HE017463

22. 2006 CADILLAC 4 DR 1G6KD57Y76U122848

23. 2020 JEEP LL 1C4PJMCB9LD612260

24. 2017 HYUNDAI 4 DR KMHD84LF9HU430174

25. 2010 DODGE 4 DR 2B3CA3CVXAH266983

26. 2007 FORD CP 1ZVHT80N175292093

27. 2007 TOYOTA 4 DR 4T1BK36B87U220630

28. 2009 FORD LL 1FMCU93GX9KB61600

29. 2010 NISSAN 4 DR 3N1AB6AP7AL624530

30. 2006 FORD 4 DR 3FAHP071X6R193768

31. 2005 ISUZU LL 4NUES16S356701364

32. 2012 MAZDA 4H JM1DE1KY4C0145347

33. 2004 CHRYSLER 4 DR 2C3HD36M04H589317

34. 2001 TOYOTA 4 DR 1NXBR12E61Z471346

35. 2013 DODGE 4 DR 1C3CDZAG1DN544649

36. 2012 CHEVROLET 4 DR 1G1PF5SC7C7185766

37. 2010 JAGUAR 4 DR SAJWA0FA0AHR57904

38. 2006 TOYOTA LB JTKDE177360096901

39. 2008 TOYOTA 4 DR 1NXBR32E98Z997444