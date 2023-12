Auction Notice J&N Wrecker December 8, 2023

Facebook

THE FOLLOWING VEHICLES WILL BE SOLD AT PUBLIC AUCTION ON OR AFTER DECEMBER 8, 2023 AT 10:00 A.M. THE AUCTION SITE IS JD NEWELL AUCTIONEERS TX LIC# 9333, 6860 E I30 ROYSE CITY, TX 75189. VEHICLES WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION MONDAY THRU WEDNESDAY 12P-3PM. BIDDING WILL BE AVAILABLE AT JDNEWELL.COM. ALL SALES ARE FINAL TO THE HIGHEST BIDDER ON AS OR WHERE IS BASIS. ALL UNITS MUST BE IMMEDIATELY REMOVED FROM THE LOCATION WHERE THE VEHICLES ARE HELD. SALES CAN BE PAID WITH CREDIT/DEBIT CARDS, CASHIERS CHECKS, AND MONEY ORDERS MADE PAYABLE TO JD NEWELL AUCTIONEERS WITH PROPER IDENTIFICATION. NO DRAFTS. DOCUMENTATION FOR THE RECIEPT OF A TITLE WILL BE PROVIDED FOR EACH VEHICLE. A $200 DEPOSIT MAY BE REQUIRED.

# Year Make & Model Vin #

1. 2012 HYUNDAI 4 DR KMHDH4AE9CU242306

2. 2005 JEEP LL 1J4HR58N45C691202

3. 2004 BUICK 4 DR 2G4WS52J341209097

4. 2017 LANDROVER LL SALVD2BG9HH250715

5. 1998 FORD 2H 1FMYU22X0WUC31197

6. 2011 MERCEDES 4 DR WDDHF5GB7BA276202

7. 2001 TOYOTA LL 5TDZT34A01S001277

8. 2014 KIA 4 DR 5XXGM4A70EG281471

9. 2020 FORD LL 1FM5K8GC8LGB51187

10. 2018 KIA 4 DR 3KPFL4A72JE268755

11. 2006 CHEVROLET LL 1GNDT13S862252370

12. 1999 GMC PK 2GTEC19T9X1503315

13. 2011 VOLKSWAGON 4 DR 3VWLL7AJ4BM049798

14. 2018 TOYOTA 4 DR 4T1B11HK8JU064018

15. 2007 MERCURY LL 4M2YU80Z87KJ20898

16. 2016 DODGE 2 DR 2C3CDZFJ8GH359015

17. 1994 CHEVROLET PK 1GCEK14K0RZ123601

18. 2020 XON UT 7LESA101XLB004689

19. 2011 CHEVROLET 4 DR 2G1WG5EK4B1323142

20. 2004 NISSAN 4 DR 1N4AL11D54C128263

21. 1999 CHEVROLET LL 3GNEC16R7XG239552

22. 2014 FORD CG 1FTNS2EW3EDA00518

23. 2007 KIA 4 DR KNADE123176230909

24. 2004 ACURA 4 DR JH4CL969X4C004090

25. 2003 HONDA VN 5FNRL18503B100917

26. 1996 TOYOTA HB JT2DB02T5T0055138

27. 2012 CHRYSLER 4 DR 1C3CCBBBXCN106000

28. 2002 HONDA 4 DR 2HGES16662H526960

29. 2005 CHEVROLET 4 DR 2G1WF52E059228004

30. 1994 PLYMOUTH VN 1P4GH44R5RX203358

31. 2001 TOYOTA 4 DR 1NXBR12E61Z471346

32. 2023 HONDA 4 DR 1HGCY1F36PA040568

33. 2010 FORD 4 DR 1FAHP2FW3AG170387

34. 2005 CHEVROLET PK 1GCGG25V351141088

35. 2015 NISSAN 4 DR 3N1AB7AP2FL681764

36. 2004 DODGE PK 1D7HA18D64S511449

37. 1985 BEAVER MH 15GEB0417E1040301

38. 1977 DODGE MH 44CF7V047896

39. 2004 DODGE PK 1D7HA18N64S760200

40. 2012 SUZUKI 4 DR JS2YC5A32C6301909