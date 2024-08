Auction Notice 24 Hour Wrecker Public Notice VSF 0514204

Facebook

24 Hour Wrecker Service Inc.

Public Notice VSF 0514204

If not released to registered owners, the following vehicles will be sold at public auction on Monday, 8/12/2024. Any announcements made the day of sale supersede any advertised announcements. The auction will be held online at www.jdnewell.com. If you have any questions,please call 972-227-5188. Gates open at 9:00 a.m., and the auction starts at 10:00 a.m.The public is welcome.

ALL VEHICLES ARE SOLD AS IS

Year/make VIN

1999 GMC Sierra 2GTEC19T0X1534176

2000 Mercury Grand Marquis 2MEFM75W4YX685779

2003 Toyota Corolla 2T1KR32E93C155861

2004 NISSAN Xterra 5N1DD28T94C655

2004 Toyota Camry JTDBE32K740249492

2004 Yamaha Xv1700a JYAVP17E74A006513

2005 Ford Expedition 1FMPU15555LB02571

2005 Ford F150 1FTPW14515FB66296

2005 Hyundai Sonata KMHWF35HX5A211759

2007 Chevrolet Uplander 1GNDV23157D101189

2007 Honda Civic 1HGFA16597L068680

2007 Toyota Camry 4T1BE46K07U002114

2008 Audi A4 WAUAF48H18K004625

2008 Dodge Durango 1D8HD38K98F127984

2008 Toyota Prius JTDKB20UX87791562

2009 Chevrolet Trailblazer 1GNDS33S592114742

2009 NISSAN Sentra 3N1AB61E69L675057

2010 Lexus GS JTHBE1KS7A0049940

2010 NISSAN Altima 1N4AL2AP9AN516337

2010 Volkswagen Jetta 3VWRJ7AJ5AM072215

2011 Chevrolet Impala 2G1WG5EK6B1279385

2012 Chevrolet Camaro 2G1FK1EJ1C9155817

2012 Honda Civic 2HGFB2F8XCH539322

2013 Chevrolet Impala 2G1WG5E36D1230778

2013 NISSAN Rogue JN8AS5MTXDW037080

2014 Dodge Avenger 1C3CDZAG1EN153986

2014 Hino Hino 338 5PVNV8JM0E4S50636

2014 Kia Sorento 5XYKT3A62EG481553

2016 Chevrolet Sonic 1G1JC5SH7G4117274

2016 Ford Fusion 3FA6P0G72GR350741

2016 Ford Fusion 3FA6P0K90GR228257

2016 Land Rover Range Rover SALGS3EF9GA298472

2017 Chevrolet Sonic 1G1JF5SB8H4127767

2017 NISSAN Versa 3N1CN7AP3HL874704

2018 Chrysler 300 2C3CCABT1JH292034

2018 Honda Accord 1HGCV1F43JA267192